Prevoznici oštro odgovorili Forti: Mi nismo “šoferčine”, mi smo krvotok privrede BiH

Nakon što je Ministarstvo komunikacija i transporta BiH jučer pozvalo Vijeće ministara BiH da hitno usvoji Odluku o uspostavljanju Odbora za olakšavanje međunarodnog i međuentitetskog drumskog saobraćaja, iz Konzorcijuma Logistika BiH stigla je oštra reakcija. Prevoznici tvrde da ministar Edin Forto već mjesecima ne želi otvorenu komunikaciju sa sektorom i da je umjesto rješenja ponudio prazne riječi.

Čista obmana

– Nakon našeg otvorenog pisma u aprilu, kada ste nas lično kontaktirali, očekivali smo nastavak dijaloga i konkretne rezultate. Obećanja su, međutim, ostala mrtvo slovo na papiru. Umjesto da jednostavno izmijenite Pravilnik, što bi zahtijevalo tek nekoliko riječi, sedmicama ste plasirali polovične informacije i neistine – poručuju iz Konzorcijuma.

Posebno naglašavaju da je formula 17 x 0 = 70 posto, kojom se ministar hvalio, čista obmana.

– Ministre, to nije rezultat, to je nula. Takvim pristupom zavaravate javnost i pravite privid rada, dok zapravo idete protiv interesa prevoznika – navode iz Konzorcijuma.

Prevoznici optužuju Fortu da u radne grupe nije uključio nijednog njihovog stručnjaka, već se oslanja na odbor koji, kako navode, služi samo kao paravan.

– Time pokušavate uvlačiti druge kolege u priču koja ne donosi ništa dobro sektoru.

Podsjećaju da su i drugi politički akteri, poput Konakovića, Košarca, Tegeltije i oba entitetska premijera, napravili određene iskorake, dok je, kako kažu, Forto ostao na nivou praznih obećanja.

– Konzorcijum ima samo Vas za ministra. Ako želite ugasiti Ministarstvo, to je Vaša odluka. Ali posljedice Pravilnika, donesenog u interesu male grupe ‘4+1’, a ne u interesu 47.000 porodica u BiH, snosite sami – navodi se u otvorenom pismu.

Jedinstven i odlučan

Prevoznici ističu da iza njih stoji svaka porodica, svaka lokalna zajednica i cijela BiH, dok je na drugoj strani “mala grupa koja ubire milionske profite i pokušava gurnuti sektor u propast“.

Najavljuju da 1. septembra u 6 sati započinju protest “do ispunjenja zahtjeva“ – jedinstven i odlučan. Također poručuju da će za svaki dan zadržavanja vozila zbog, kako kažu, nerada Ministarstva, fakturisati 450 eura, a pravni tim već priprema dokumentaciju.

– Vrijeme je istine. Mi nismo ‘šoferčine’, mi smo krvotok privrede Bosne i Hercegovine. Očekujemo da budete na strani države i građana, a ne tuđih interesa i profita – zaključuju iz Konzorcijuma Logistika BiH.

