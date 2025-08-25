Vlada USK osigurala osam miliona KM za podršku lokalnim zajednicama, porodicama i privredi

Na 65. sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona usvojene su odluke kojima je osigurano gotovo osam miliona maraka za različite programe podrške.

Sredstva će biti usmjerena gradovima i općinama na području kantona, porodicama sa troje i više djece, razvoju male privrede, kao i subvencijama preduzećima i poduzetnicima.

Kapitalni grantovi

Najveći dio, 5,3 miliona KM, izdvojen je za kapitalne grantove gradovima i općinama kroz projekte uređenja komunalne infrastrukture, razvojne inicijative i sanaciju odlagališta otpada. Dodatnih 200.000 KM namijenjeno je programu „Porodice 3 plus“, kojim se subvencionira kupovina nekretnina za višečlane porodice.

Premijer Unsko-sanskog kantona Nijaz Hušić naglasio je da je riječ o sveobuhvatnoj podršci koja obuhvata ključne segmente društva.

– Danas smo rasporedili osam miliona KM za jačanje naših lokalnih zajednica, podršku porodicama s troje i više djece, privrednicima i poduzetnicima. Posebnu pažnju posvećujemo stvaranju boljih uslova života širom kantona, jer samo zajedničkim radom možemo graditi održivu budućnost – istakao je Hušić.

Dio sredstava usmjeren je i na razvoj malih i srednjih preduzeća. Ministar privrede USK Armin Kardašević pojasnio je da program podrške obuhvata četiri mjere: jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, podršku obrtima, pomoć novoosnovanim firmama i start-up program za pokretanje vlastitog biznisa.

– Spektar djelatnosti koje mogu aplicirati je širok, a novi program je znatno unaprijeđen u odnosu na prošlogodišnji, jer smo uveli i dodatne kategorije podrške. Javni poziv biće objavljen već krajem ove sedmice – kazao je Kardašević.

Program će se provoditi transparentno

Podrška porodicama s troje i više djece dobila je posebno mjesto u ovogodišnjoj raspodjeli budžetskih sredstava. Ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Almir Imširović naglasio je da će se ovaj program provoditi transparentno i uz jasno definisane kriterije.

– Za program „Porodice 3 plus“ osigurali smo iznos podrške po aplikantu od 8.000 KM, a ukoliko broj zahtjeva bude veći, sredstva će biti ravnomjerno raspoređena među korisnicima koji ispune uslove – istakao je Imširović.

Usvojene odluke predstavljaju nastavak politike Vlade USK da kroz partnerski odnos s lokalnim zajednicama i privrednim sektorom stvara stabilnije okruženje za život i rad građana Unsko-sanskog kantona, istakli su u Vladi Unsko-sanskog kantona.

