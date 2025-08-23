Operator za OIEiEK: Predstavljen Pravilnik o aukcijama za obnovljive izvore energije

U organizaciji Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) danas je u Mostaru održan Okrugli stol posvećen prezentaciji Pravilnika o aukcijama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 94/24).

Cilj skupa bio je osigurati jasno razumijevanje postupka provedbe FIT i FIP aukcija, što je ključno za neometanu primjenu sistema podsticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i efikasne kogeneracije.

Učesnici okruglog stola bili su predstavnici Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Privredne komore FBiH, JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, međunarodne organizacije USAID EPA, kao i proizvođači električne energije iz OIE.

Predstavnici Operatora za OIEiEK pojasnili su tijek predstojećih FIT i FIP aukcija, naglašavajući način provođenja e-aukcija putem informacionog sistema koji je u skladu s Pravilnikom. Odgovarajući na pitanje kada će biti objavljen javni poziv za prvu FIT aukciju, iz Operatora su pojasnili da je trenutno u toku testna faza sistema, te da će javni poziv biti objavljen nakon potpune funkcionalnosti informacionog sistema.

Tokom rasprave o izračunu instalirane snage solarnih elektrana, istaknuto je da je Pravilnik usklađen sa Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, kao i sa Zakonom o električnoj energiji Federacije BiH. Također, naglašeno je da je Nacrt Pravilnika prethodno bio predmet javnih rasprava, a Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dalo je saglasnost na konačni Pravilnik.

