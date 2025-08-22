Ruske snage izvode vojne manevre u Baltičkom moru: Simulacija podvodnih napada i upotreba dronova

Ruske oružane snage ovih dana intenziviraju aktivnosti u Baltičkom moru. Prema saopćenju Ministarstva odbrane Rusije, ronioci i specijalizirane jedinice izveli su vježbu odbijanja podvodnog napada, u kojoj su demonstrirane vještine otkrivanja i hvatanja grupe sabotera, kao i uništavanje neprijateljskih besposadnih plovila uz pomoć FPV dronova.

Cilj vježbi, navodi ministarstvo, jeste provjera spremnosti odbrambenih jedinica ruske ratne mornarice protiv potencijalnih sabotaža podmornica. Ovo je već drugi put ovog mjeseca da se provode pomorske vježbe na Baltiku s naglaskom na protupodmorničke komponente.

Rusija je početkom avgusta održala manevre pod nazivom “Okeanski štit 2023”, tokom kojih je izvedeno oko 200 vojnih vježbi uz sudjelovanje više od 30 ratnih brodova, 20 opskrbnih plovila i oko 6.000 vojnika, s ciljem provjere sposobnosti flote u odbrani nacionalnih interesa.

U međuvremenu, američki predsjednik Donald Tramp (Trump), 2. avgusta potvrdio je da je naredio raspoređivanje dvije američke nuklearne podmornice bliže Rusiji. Također, u prvoj sedmici avgusta, ruska i kineska mornarica zajedno su izvele vježbe potjere i uništavanja neprijateljske podmornice u Japanskom moru.

Vježbe na Baltiku odvijaju se pod zapovjedništvom admirala Aleksandra Moisejeva, komandanta ruske ratne mornarice.

