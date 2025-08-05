Najniža satnica u oblasti cestovnog prometa FBiH povećana sa 3,52 KM na 5,70 KM

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine – Grupacija poslodavaca za djelatnost cestovnog prometa FBiH i Samostalni sindikat saobraćaja i veza u BiH danas su potpisali Kolektivni ugovor o izmjenama i dopuni Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti cestovnog prometa za teritoriju FBiH.

Povećana satnica

Tim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora povećana je najniža satnica sa 3,52 KM na 5,70 KM.

Kolektivni ugovor su potpisali predsjednik pregovaračkog tima UPFBiH/Grupacija poslodavaca za djelatnost cestovnog prometa Nedžad Siočić i predsjednik Samostalnog sindikata saobraćaja i veza u BiH Benaris Dedić.

Ugovor stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH, a primjena počinje 1. septembra 2025., s rokom važenja od jedne godine.

Kontinuiran dijalog

Zaključivanje tog ugovora rezultat je kontinuiranog i konstruktivnog socijalnog dijaloga između poslodavaca u FBiH i predstavnika granskih sindikata u realnom sektoru u FBiH kojim se pokazuje spremnost obje strane da zajedničkim djelovanjem unaprijede uslove rada i doprinesu stabilnosti i razvoju cestovnog prometa.

Potpisivanjem tog ugovora, Udruženje poslodavaca u FBiH i Savez samostalnih sindikata BiH putem svojih granskih organizacija, potpisali su i treći od ukupno sedam kolektivnih ugovora koliko je bilo potpisano prošle godine.

Usaglašen je i Kolektivni ugovor za oblast tekstila, kože i obuće te predstoje razgovori s ciljem pregovora u vezi kolektivnih ugovora za oblast hemije i nemetala, građevine i trgovine, saopćeno je iz UPFBiH.

