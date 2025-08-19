Wizz Air vraća bazu u Tuzlu: Dva aviona, devet linija i 500.000 novih putnika

Mađarska aviokompanija Wizz Air vraća se na tuzlanski aerodrom i ponovo otvara svoju bazu koja je zatvorena prije dvije godine.

Prvi avion Airbus A321neo bit će stacioniran 12. decembra ove godine, dok drugi stiže u martu 2026. godine, rečeno je danas na svečanoj konferenciji za medije na Međunarodnom aerodromu Tuzla.

Značajan iskorak

Direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla Dževad Halilčević, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i generalni direktor Wizz Aira Hungary Roland Tischner istakli su da povratak baze znači značajan iskorak za aerodrom, privredu i putnike.

– Povećanje saradnje s Wizz Airom rezultat je dugogodišnje opredijeljenosti za razvoj ključne infrastrukture. Ovo je nova prilika za privredu i otvaranje radnih mjesta – kazao je direktor Halilčević.

Premijer Halilagić podsjetio je da je Aerodrom prošao kroz izazovan period tokom pandemije i privremenog zatvaranja baze, ali da su ulaganja Vlade Tuzlanskog kantona i kadrovske promjene stvorile uslove za novi početak.

Planovi kompanije

Generalni direktor Wizz Aira Hungary Roland Tischner otkrio je i planove kompanije.

– Drago nam je da se vraćamo u Tuzlu. Stacionirat ćemo dva nova aviona Airbus A321neo, koji su najmoderniji uskotrupni avioni na tržištu, energetski efikasni i sa znatno manjim emisijama buke i CO₂. Očekujemo da ćemo iz Bosne i Hercegovine prevesti dodatnih 500.000 putnika, a Tuzla će biti središte naše operacije u zemlji.

Od 12. decembra Wizz Air pokreće četiri linije – za Keln, Hamburg, Mastriht i Malme – dok od marta slijede dodatne destinacije, uključujući Berlin, Pariz i Larnaku na Kipru. Karte su već dostupne po cijenama od 20 do 28 eura po letu.

Wizz Air trenutno posjeduje 241 avion, a prosječna starost flote je svega 4,5 godine, što je među najmlađima u Evropi. Kompanija planira proširenje flote na više od 500 aviona do 2030. godine i nastavlja ulagati u poboljšanje odnosa s putnicima, fleksibilnije tarife i održive tehnologije.

Dva moderna aviona

Otvaranjem baze u Tuzli Wizz Air postaje najveća aviokompanija u Bosni i Hercegovini, s devet linija iz Tuzle i ukupno 17 linija iz Bosne i Hercegovine.

– Prije dvije godine morao sam lično doći ovdje i donijeti tešku vijest o zatvaranju baze. To je bio jedan od najtežih trenutaka za naš tim. Danas je potpuno drugačije, vraćamo se jači nego ikad. Tuzla je bila i ostaje važan dio naše mreže – poručio je Tischner.

Tischner je naglasio da će u Tuzli stacionirati dva aviona Airbus A321neo, najmodernije uskotrupne avione sa 239 mjesta, 20 posto manjom potrošnjom goriva i 50 posto nižom emisijom buke.

– To znači ne samo veći broj putnika, već i manji utjecaj na okolinu. Samo u Bosni i Hercegovini očekujemo dodatnih 500.000 putnika, a Tuzla će biti naše glavno operativno središte – kazao je.

Uz stacioniranje dva moderna aviona i otvaranje devet novih linija, Tuzlanski kanton dobija ne samo bolju povezanost sa Evropom nego i novu priliku za razvoj turizma, privrede i zapošljavanja. Obraćanja čelnika aerodroma, kantonalne vlade i Wizz Aira pokazuju da je povratak rezultat strateških ulaganja i upornosti, a ne puke slučajnosti. Ako planovi kompanije budu realizovani, Tuzla bi mogla postati glavno avijacijsko čvorište Bosne i Hercegovine i dugoročno zadržati stabilan rast broja putnika.

Facebook komentari