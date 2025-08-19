Snimak dionice koja će skratiti put prema sjeveru: Tunel Bosna otkrio tajnu geologije koju BiH dosad nije vidjela

Radovi na izgradnji dionice autoputa Poprikuše – Nemila privode se kraju i, prema planu, trebali bi biti gotovi do oktobra ove godine. Riječ je o zahtjevnom i infrastrukturno kompleksnom projektu dužine 5,5 kilometara, koji uključuje mostove, viadukte, petlju i odmorište Golubinja, kao i najduži cestovni tunel u Bosni i Hercegovini.

Kako je pojasnila šefica izgradnje Jasmina Mihajlović, na dionici se izvode radovi na mostu Golubinja 1, Viaduktu Golubinja 1, petlji i odmorištu Golubinja, te mostu Željeznica. Posebno značajan segment je tunel Bosna, ranije poznat kao Golubinja, dug 3,6 kilometara, koji će put između Sarajeva i sjevera zemlje učiniti bržim i sigurnijim, omogućavajući izbjegavanje vožnje kroz kanjon i obilaska brda.

Od ukupne dužine dionice, čak 4,6 kilometara otpada na objekte, što svjedoči o kompleksnosti gradnje. Izvođač radova suočio se s velikim izazovima u iskopu tunela, jer je geološka podloga bila znatno složenija od očekivanog.

U pitanju je fenomen “block-in-matrix”, do sada neviđen na ovim prostorima, gdje se unutar tla nalaze veliki i mali blokovi, što je povećalo troškove i zahtjeve gradnje.

Očekuje se da će radovi na dionici biti završeni do kraja avgusta ili početka septembra, a konačno okončanje svih faza predviđa se do oktobra ove godine. Time će najveći dio autoputa 5C od Zenice prema Doboju već naredne godine biti u funkciji, značajno približavajući realizaciju najvažnijeg saobraćajnog koridora u BiH.

