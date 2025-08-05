Sarajevo dobija luksuzni hotel sa 5 zvjezdica i kongresni centar? Nova šansa za oronulu kasarnu ‘Jajce’…

Sarajevo bilježi rekorde u sektoru turizma, ali ima još mnogo prostora za poboljšanje turističke ponude. Kasarna Jajce, nacionalni spomenik grada, više od dvadeset godina propada. Vlada Federacije dala je saglasnost Općini Stari Grad za upotrebu objekta i najavljuju da bi ovaj objekat mogao biti pretvoren u hotel s pet zvjezdica.

Iako u augustu godinama Sarajevo bilježi pozitivne trendove, ove godine još snažniji napredak. Obično milion noćenja bude u oktobru, ali ove godine taj prag je premašen već u julu. Novi cilj je poboljšanjem ponude zadržati turiste još duže, piše FTV.

– Već zaključno sa sedmim mjesecom premašili smo milion i 70 hiljada noćenja, to je porast preko 14 posto u odnosu na prošlu rekordnu godinu – ističe Haris Fazlagić, predsjednik Turističkog udruženja Visit Sarajevo.

Ipak, turizam nije samo broj dolazaka. To je industrija koja zahtijeva strateško planiranje, ulaganja i jasnu viziju. Sarajevo i Kanton, poručuju stručnjaci, imaju resurse svjetskog značaja za razvoj kulturnog i eko-turizma, ali im nedostaje infrastruktura, bolje povezivanje i ulaganja.

– Kanton Sarajevo i Bosna i Hercegovina nikad neće biti destinacija za masovni odmor evropskih ili svjetskih građana. Naša šansa je visoko solijentna klijentela, koja troši najviše novca, a to je klijentela koja putuje radi kulturnih i eko-turističkih razloga – objašnjava ekspert za strateški razvoj turizma Zoran Bibanović.

Jedan od važnih projekata u tom sistemu je i rekonstrukcija kasarne “Jajce”, državnog objekta i nacionalnog spomenika nulte kategorije. Stručnjaci ga vide kao multifunkcionalni centar, od hotela do kongresnih i kulturnih prostora, koji bi mogao biti centralno mjesto prezentacije Sarajeva svijetu.

– Gradu Sarajeve je bitno da ima objekt u kojem će se moći održati najveći samiti i skupovi svijeta, gdje bilo ko iz svijeta, princ, kralj da dođe, da ima priliku sjesti i da se grad može interpretirati i prikazati – dodaje Bibanović.

– Jedino mogu apelovati na insvestitore da imaju kongresni centar u sklopu toga. To je ono što Sarajevo treba – više kongresnih sala. Svi znamo kakav je gore pogled, ambijent, tako da samo jedan veliki plus – ističe Fazlagić.

Upravo ovakvi projekti mogu Sarajevu osigurati status jedne od top destinacija kulturnog i eko turizma. Jer, brojke jesu bitne, ali je još važnija vizija kako da one postanu održivi razvojni temelj, a grad prepoznatljiv i konkurentan na svjetskoj mapi.

