Predsjednica sindikata trgovine o 2.000 koji su ostali bez posla: “Ta eventualna šteta je zanemarljiva”

Prema zvaničnoj statistici Federalnog ministarstva finansija, može se vidjeti kako je broj zaposlenih u trgovini u novembru prošle godine iznosio 62.449, dok je u martu ove godine broj smanjen na 60.513, što predstavlja gubitak blizu 2.000 radnih mjesta otkako je uvedena neradna nedjelja.

Iako su mnogi ekonomski stručnjaci upozoravali da će upravo to biti jedna od posljedica zabrane rada, resorni ministar trgovine Amir Hasičević, Vlada FBiH i većina parlamentaraca oglušili su se o ova upozorenja.

Posebno glasni u zagovaranju zabrane rada nedjeljom bili su iz Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine na čelu s predsjednicom Mersihom Beširović.

Beširović je uvjeravala da će ova mjera imati isključivo pozitivne efekte te da neće dovesti do pada prometa ili otpuštanje.

Tako je u januaru ove godine Beširović izjavljivala Sindikat nije zabilježio otpuštanja radnika u sektoru trgovine od kada je uvedena neradna nedjelja, te je ocijenila kao špekulacije pojedinaca navode koji su se pojavili u medijima da je više od hiljadu radnika u trgovini otpušteno od kada je uvedena neradna nedjelja.

Sada je pak, vjerovatno suočena s nepobitnim podacima o otpuštanju radnika u trgovini odlučila promijeniti ploču. Tako je u jednom od posljednjih medijskih istupa Beširović izjavila da je vrlo nepravedno isključivo isticati broj radnika kao pokazatelj nekog procvata ili kraha u trgovini, iako je, kako kaže, Sindikatu svako radno mjesto bitno.

– Već ranije sam rekla da ova mjera nikada nije imala za cilj otvaranje novih radnih mjesta. Od starta smo govorili da ona nije idealna mjera niti je nešto što će se desiti bez određene cijene, ali je benefit koji je donijela daleko veći od eventualne štete i koja je u ovom kontekstu zanemarljiva – kazala je Beširović.

Možda bi gospođa Beširović trebala otići do preko 2.000 radnika i radnica koji su od početka ove mjere završili na ulici, pa njima i njihovim porodicama objasniti da je gubitak njihovih plata i egzistencije — “zanemarljiva šteta”.

