Zbog povezanosti s kineskim kompanijama: Tramp zatražio ostavku direktora Intela

Predsjednik Amerike Donald Tramp (Trump) pozvao je na hitnu ostavku novog izvršnog direktora Intela, Lip-Bu Tana, rekavši da je “vrlo uznemiren” nakon što su se pojavile nove informacije o njegovim vezama s kineskim firmama i izazvala sumnje u budućnost američke proizvodnje čipova.

– Ne postoji drugo rješenje za ovaj problem – napisao je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth Social.

To je srušilo dionice Intela za skoro pet posto, a ovaj potez dolazi dan nakon što je američki republikanski senator Tom Koton (Cotton) poslao pismo predsjedniku Intelovog odbora s pitanjima o Tanovim vezama s kineskim firmama i nedavnom krivičnom slučaju u koji je uključena njegova bivša firma Cadence Design (CDNS.O).

U aprilu je Reuters izvijestio da je Tan investirao u stotine kineskih kompanija, od kojih su neke povezane s kineskom vojskom.

Izvršni direktor Intela investirao je najmanje 200 miliona dolara u stotine kineskih firmi za naprednu proizvodnju i čipove između marta 2012. i decembra 2024. godine, otkrio je Reuters.

Facebook komentari