Carine i ratovi usporili globalnu prodaju luksuznih brendova

Globalna prodaja luksuzne robe za osobnu upotrebu usporava, ali neće biti u potpunosti zaustavljena, prema studiji konzultantske tvrtke Bain & Co.

Prodaja luksuzne robe koja je pala na 364 milijarde eura (419 milijardi dolara) u 2024. godini, prema projekcijama, ove će godine pasti za dodatnih 2% do 5% , navodi se u studiji, prenosi The Associated Press.

“Ipak, da budemo pozitivni u ovom teškom trenutku – s tri rata, usporavanjem gospodarstava, s velikom nejednakošću, ipak možemo reći da ovo nije tržište u kolapsu“, rekla je Bainova partnerica i koautorica studije Claudia D’Arpizio.

Uz vanjske nepovoljne uvjete, luksuzni brendovi iznendili su potrošače naglim porastom cijena, rekao je Bain. Kupce su odbile i nedavne istrage u Italiji koje su otkrile loše uvjete rada u tvornicama koji izrađuju luksuzne torbice.

Studija je pokazala da prodaja naglo pada na snažnim tržištima Sjedinjenih Država i Kine. U SAD-u je nestabilnost tržišta zbog carina obeshrabrila povjerenje potrošača. Kina je zabilježila pad u šest tromjesečja zbog niskog povjerenja potrošača.

Bliski istok, Latinska Amerika i jugoistočna Azija bilježe rast. Europa je negdje u sredini, pokazala je studija.

To je stvorilo oštru razliku između brendova koji nastavljaju sa snažnim rastom kreativnosti i zarade, poput Prada Grupe, koja je u prvom tromjesečju zabilježila skok prihoda od 13% na 1,34 milijarde eura i Guccija, gdje su prihodi u istom razdoblju pali za 24% na 1,6 milijardi eura.

