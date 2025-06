Bosanskohercegovački predstavnici na Europe Liberty Forumu 2025: Brisel kao raskršće slobodarskih ideja

U Briselu je 22. i 23. maja 2025. godine održan Europe Liberty Forum, godišnji skup u organizaciji Atlas Networka koji okuplja najvažnije organizacije, mislioce i aktiviste posvećene promociji slobode, vladavine prava i slobodnog tržišta u Evropi. Ovogodišnji forum okupio je više od 50 govornika i stotine učesnika iz cijelog kontinenta, a među njima su bili i predstavnici Bosne i Hercegovine: Danijal Hadžović iz Liberalnog foruma, Admir Čavalić, zastupnik u Parlamentu FBiH i osnivač udruženja Multi, dr. Nedim Makarević, direktor Vijeća stranih investitora te Aldina Jahić iz Atlas društva.

Njihovo prisustvo značajno je ne samo za međunarodno pozicioniranje liberalnih snaga iz BiH, već i kao potvrda da se ideje slobodnog tržišta i individualne slobode probijaju i u društva koja se i dalje bore s naslijeđem etatizma, korupcije i partijskog klijentelizma.

Borba za slobodu

Forum je otvoren 22. maja ujutro sa uvodnim obraćanjima Toma Klogertija (Clougherty), izvršnog direktora britanskog Institute of Economic Affairs, i Mari Kapanadze, direktorice Georgia’s Future Academy, koji su kroz tzv. Cornerstone talks govorili o izazovima koje liberalne ideje imaju u današnjoj Evropi – od rastuće uloge države do sve agresivnijeg iliberalizma.

Njihovi govori nisu bili samo inspirativni, već i poziv na akciju: kako oblikovati efikasne narative u odbrani slobode u vremenu kad se ideje kontrole i paternalizma sve češće predstavljaju kao “racionalna rješenja” društvenih problema.

Jedan od ključnih panela prvog dana bio je “From Policy to Persuasion: Making Freedom Ideas Resonate with the Public”, gdje su Medeni Sungur (Digimar Institute) i Sebastian Stodolak (Warsaw Enterprise Institute) diskutovali kako liberalne poruke učiniti atraktivnijim široj javnosti. Fokus je bio na digitalnoj komunikaciji, političkom storytellingu i potrebi za emocionalno inteligentnim pristupom slobodarskoj argumentaciji.

Paralelno je održan i panel “Renewing Europe: Overcoming Illiberalism and Strengthening Institutions” s Lyudmylom Kozlovskom (Open Dialogue Foundation) i Richardom Duranom (INESS), koji su naglasili kako je borba za vladavinu prava i nezavisne institucije ključna brana pred političkom korupcijom i populizmom.

Na ručku pod nazivom “Europe at a Crossroads”, Diana Nasulea (IES Europe) i Marek Tatala (Economic Freedom Foundation) analizirali su geopolitički položaj Evrope između SAD, Kine i Rusije, te izazove koje fragmentirana Evropa ima u očuvanju konkurentnosti, demokratskih institucija i tržišne ekonomije.

Inovacije, sigurnost i iliberalizam

Popodnevni blok donio je diskusiju “What’s Holding Back Innovation?”, gdje su Glen Hodgson (Free Trade Europa) i Natalia Macyra (ECIPE) detektovali ključne prepreke evropskoj inovativnosti: birokratizaciju, regulativnu nesigurnost i dominantnu kulturu averzije prema riziku.

Poseban interes izazvao je panel “Europe’s Security Dilemma: Debt, Defense, and Liberty”, u kojem su Rutger Bratstrom (Brattström, Timbro) i Andrea Dugo (ECIPE) otvorili pitanje: može li Evropa, uz rast javnog duga i sporu vojnu transformaciju, sačuvati i slobodu i sigurnost?

Svetla Kostadinova (IME) i Aneta Vain (LFMI) u sesiji “Tyranny of the Urgent” pozvale su na dugoročnije strateško promišljanje u reformama, bez paničnog reagovanja na dnevne krize.

Dan je završen gala večerom i nastupom Toma G. Palmera (Atlas Network) i Fredrika Erixona (ECIPE), koji su govorili o neophodnosti transnacionalne saradnje među libertarijanskim organizacijama u odbrani slobodarskih vrijednosti.

Drugi dan foruma obilježile su konkretne studije slučaja koje su pokazale kako slobodarska rješenja funkcionišu u praksi. Od digitalnih kampanja (Adam Smith Institute) do ekonomskog obrazovanja (Bendukidze Center) i pravnih borbi za tržišne slobode (IME), učesnici su mogli čuti konkretne strategije i alate koje koriste slične organizacije širom Evrope.

Popodnevni blok otvoren je temom “Disinformation, Free Speech, and the Battle for Truth in Europe”, gdje su Remigijus Šimašius (Centenary Policy Institute) i Pieter Klep (Cleppe, BrusselsReport.eu) govorili o eroziji slobode govora pod izgovorom borbe protiv lažnih vijesti.

Posebnu pažnju privukao je panel “Exploring AI’s Impact on the Liberal Movement”, gdje su Petar Donić i Petar Čekerevac analizirali potencijal i rizike primjene vještačke inteligencije u komunikaciji, obrazovanju i kampanjama za političku slobodu.

Forum je zaključen svečanom dodjelom nagrada “Europe Liberty Awards”, a među laureatima su bili Blazej Lenkovski (Lenkowski) iz Fundacja Liberté!, Aleksandar Zibzibadze (Alexander) iz Georgia’s Future Academy i Admir Čavalić iz Udruženja „Multi“. Dobitnik je bio Aleksandar Zizibadze iz Gruzije.

Učešće Danijala Hadžovića, Admira Čavalića i Nedima Makarevića na Europe Liberty Forumu nije bilo samo simbolično. Predstavili su BiH kao zemlju u kojoj se, uprkos institucionalnoj stagnaciji i dubokom partijskom utjecaju na sve sfere života, ipak javljaju snage koje žele reformu u pravcu veće tržišne slobode, ekonomske odgovornosti i vladavine prava.

Postoji alternativa

Europe Liberty Forum 2025 nije bio samo mjesto inspiracije, već konkretne akcije i povezivanja. Za BiH, prisustvo delegacije predvođene Hadžovićem, Čavalićem i Makarevićem znak je da postoji alternativa – tihi, ali uporni pokret koji želi BiH pretvoriti iz bastiona političke rente u zemlju slobodnih ljudi i otvorenog tržišta.

U svijetu gdje sloboda više nije pretpostavka, nego svakodnevna borba, BiH je na mapi – makar simbolično – zahvaljujući onima koji još vjeruju da je promjena moguća.

