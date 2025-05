Pao ključni tender: Nema izgradnje autoputa kroz ovaj dio BiH

Izgradnja autoputa kroz Federaciju BiH, na pravcu između Zenice i Doboja, suočava se s novim kašnjenjem.

Naime, još jednom je propao tender za izbor nadzora nad radovima na dionici Ozimica – Poprikuše, zbog čega se dodatno odgađa početak gradnje ove dionice.

Radovi krenuli na ostalim dionicama

Riječ je o jedinoj od sedam planiranih dionica na ovom potezu na kojoj radovi još nisu počeli. Ostalih šest dionica su već u različitim fazama izgradnje.

Federalne vlasti planirale su i obećavale da će sve ove dionice, odnosno cijeli sjeverni dio Koridora 5C kroz Federaciju, biti izgrađen do kraja 2026. godine.

To bi značilo da bismo do kraja naredne godine praktično vozili autoputem od Sarajeva do Save, jer bismo se kod Doboja mogli uključiti na autoput kroz RS prema Bosanskoj Gradišci.

Međutim, planove kvari jedna dionica čija izgradnja još nije počela, ona između Ozimice i Poprikuša, i to zbog toga što još nije izabran konsultant za nadzor radova. Upravo rezultati tog tendera s nestrpljenjem su se čekali kako bi konačno mogla početi gradnja i ove dionice, te kako bi cijeli “sjeverni” koridor između Zenice i Tešnja, odnosno Doboja, bio u izgradnjo.

Novo odgađanje

Rok za izgradnju ove dionice je 24 mjeseca. Neuspjeh još jednog tendera znači da se ova dionice neće uskoro početi graditi, što znači da neće biti završena ne samo do kraja naredne godine, već možda ni u 2027. godini.

Dionica Ozimica – Poprikuše nalazi se između između Žepča i Maglaja i duga je 12,8 kilometara a procijenjena vrijednost izgradnje iznosi oko 665 miliona KM, piše Biznisinfo.

