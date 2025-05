Obama o ravnoteži između posla i života: Morate se odreći jedne stvari ako želite uspjeti u karijeri

Bivši predsjednik SAD Barak Obama (Barack) priznaje da ako želite postići uspjeh u karijeri, ne biste trebali očekivati ​​da ćete uvijek imati ravnotežu između posla i života.

– U redu je “baciti se na posao”, sve dok to kasnije nadoknadiš – rekao je Obama.

Striktno pravilo

Nakon sezone žestoke kampanje, postavio je striktno pravilo kao predsjednik da svake večeri večera sa suprugom Mišel (Michelle) te njihove dvije kćerke Sašom (Sasha) i Maliom.

– Ako je pronalaženje uspjeha u vašoj karijeri na vašoj listi, možda ćete se morati naviknuti na radne ručkove i ostati nakon 17 sati – kazao je Obama.

On je nedavno otkrio da postizanje odgovarajuće ravnoteže između posla i privatnog života neće uvijek biti moguće.

– Ako želite da budete odlični u bilo čemu, sportu, muzici, biznisu, politici, bit će trenutaka u vašem životu kada niste u ravnoteži, kada samo radite i usredsređeni ste – priznao je u podkastu “The Pivot”.

Kako je rekao, to je lekcija koju su on i njegova porodica naučili na teži način.

Ovaj 63-godišnjak je priznao da je, kada se prvi put kandidovao za predsjednika, bio u stalnoj muci više od godinu i po dana. Iako je rekao da će praviti pauze tokom vikenda, njegova supruga Mišel uglavnom je ostala da popravlja kod kuće, brinući se o djeci, čak i dok je imala svoj posao s punim radnim vremenom.

To nije održivo

Iako je vrijeme odvojenosti od njegove porodice dovelo do dva mandata u Bijeloj kući, Obama je priznao da to nije održivo. Kao predsjednik, postavio je pravilo da svake večeri u 18:30 ima porodičnu večeru – čak i ako se mora vratiti na posao kasnije.

I dok bi neki lideri mogli pomisliti da to oduzima dragocjeno radno vrijeme, on je rekao da je prilika za dekompresiju s porodicom zapravo bila nevjerovatno upečatljiva.

– Oni vas prizemljuju i daju vam perspektivu, a vremenom vas to čini boljim – objasnio je Obama.

Čak i kao bivši predsjednik, Obama je priznao da njegova politička postignuća, ono što ga je udaljilo od porodice, neće biti ono čega se sjeća na kraju života. Umjesto toga, to će biti ljubav i uspomene koje je imao sa svojom djecom.

Savršena formula

– Mislim da ne postoji savršena formula – rekao je na događaju Obama fondacije 2019. i dodao:

– Mislim da to počinje prepoznavanjem da sam na samrti siguran da se neću sjetiti nijednog zakona koji sam usvojio, neću se sjetiti nijednog govora koji sam održao, bilo koje velike gužve.

Kako je rekao, to ne znači da aspiracije u karijeri nisu važne, nego da to samo znači da nivo posvećenosti koji neko može dati svom poslu zavisi od toga kakav je život kod kuće – i obrnuto.

– Bit će faza u vašem životu u kojima ćete morati dati prioritet različitim stvarima. Postoje trenuci u kojima će biti u redu da se jednostavno bacite na posao jer je sve na prilično dobrom mjestu. Bit će trenutaka kada ćete se možda morati žrtvovati na poslu jer kod kuće stvari nisu sve u redu – poručio je Obama između ostalog, u podkastu “The Pivot”, te dodao kako smatra da se bračni partneri moraju žrtvovati jedni za druge kako bi ostvarili svoj san.

