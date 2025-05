Profesor Teufik Goletić o bolesti od koje strepe farmeri u regionu: Slinavka i šap devastirala bi stočarstvo u BiH

Nakon što se početkom godine pojavila u Njemačkoj, a zatim Mađarskoj i Slovačkoj, raste zabrinutost farmera u BiH i regionu od širenja bolesti slinavka i šap, koja je prije više od četiri decenije bila iskorijenjena na tlu Evrope.

Ogromne štete

Profesor Veterinarskog fakulteta UNSA Teufik Goletić pojašnjava da je riječ o vrlo zaraznom virusnom oboljenju s relativno niskom stopom smrtnosti, koje se ne prenosi na ljude, ali ostavlja posljedice koje stočarstvo, a indirektno i druge grane ekonomije i u razvijenijim zemljama bacaju na koljena.

– Osnovna mjera kontrole bolesti je neškodljivo uklanjanje oboljelih životinja, jer se one nikada više ne vraćaju na nivo proizvodnje koji su imale prije nego što su inficirane, kada je riječ i o mliječnim, i o tovnim rasama. Osim toga, jako dugo su one kliconoše, pa slijedom toga postojeći virus se lako prenosi, međunarodna zajednica takve zemlje izolira iz međunarodnog prometa tim životinjama i njihovim proizvodima. To nanosi ogromne štete, a primjer je Velika Britanija koja je 2001. godine pretrpjela štetu u iznosu 11 milijardi funti – kaže Goletić.

Mjere dezinfekcije

Uvoz je u određenom periodu bio zabranjen, a od početka aprila na snazi su mjere Ureda za veterinarstvo BiH, kojima su na graničnim prijelazima naložene mjere dezinfekcije, a goveda, ovce, koze i svinje iz uvoza moraju imati negativan nalaz na slinavku i šap.

Srećom u nesreći profesor Goletić smatra činjenicu da se bolest pojavila u zemljama članicama EU s dobro uređenim veterinarskim sistemom, s razvijenom ranom detekcijom, reakcijom i obeštećenjem za farmere.

Bilo bi devastirajuće

– Ipak, ne možemo reći da ne postoji mogućnost unosa, pa je potrebno ostati svjestan problema, poduzimati sve preventivne mjere na granicama države i razvijati sistem rane detekcije. Institut Veterinarskog fakulteta ima akreditirane PCR i serološke metode za dijagnostiku virusa i antitijela i možemo unutar 3 do 4 sata imati dijagnozu. Mi smo mala država s ionako ugroženim stočnim fondom. Ako se bolest pojavi kod nas, to bi bilo devastirajuće za govedarstvo i svinjogojstvo u BiH – ističe prof. dr. Teufik Goletić.

