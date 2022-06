Volkswagen unapređuje info-zabavni sistem

Volkswagen je naporno radio na tome da svoja vozila učini futurističkim i tehnološki naprednim, ali taj pritisak je doveo do toga da se najnoviji dizajn enterijera brenda, previše oslanja na kapacitativne kontrole na dodir, i ekran osjetljiv opet na dodir, za koji su brojni vlasnici vozila i novinari ustanovili da je spor i glomazan u radu.

Zato je sada Volkswagen predstavio novu verziju svog informativno-zabavnog sistema ICAS (In Car Application Server), a čije verzije se nalaze u novim modelima s oznakama Golf GTI i Golf R, ID4, a vidjećemo ga i predstojećem električnom kombiju ID Buzz, takođe s ažuriranjem nazvanim softver generacije 3.0. Američki novinari su nedavno imali priliku da ga pregledaju i da vide i nama prensu da li promjene mijenjaju mogućnosti na bolje.

Nova verzija Volkswagenovog informativno-zabavnog sistema će prvo stići kao dio ažuriranog krosovera Volksvagen ID4 za 2023. godinu, i u tom vozilu su ga naše kolege isprobale. Promjene uključuju brži korisnički interfejs, poboljšanja UX-a i ugrađeni softver za mrežu za punjenje Electrify America. Motajući se oko ID4, primijetili su da su vremena odziva bila bolja, a dodirni ulazi su se registrovali lakše nego na unaprijed ažuriranom sistemu u verziji GTI kultnog Golfa.

Tehnologija pomoći vozaču je revidirana sa Volkswagenovim novim Travel Assistom koji koristi senzore vozila da bi prilagodio kretanje unutar trake u skladu sa situacijom u okolini automobila, a takođe bi trebalo da poboljša svoje mogućnosti promjene trake. Navigacija pojačana projekcionim ekranom s funkcijom proširene realnosti dobija nova, konkretnija uputstva i grafiku.

Volkswagenov Park Assist Plus sa memorijskom funkcijom se takođe pridružuje listi funkcija, omogućavajući automobilu da koristi mašinsko učenje i da zapamti položaj i manevre pri parkiranju. Bežična ažuriranja i funkcija automatskog zadržavanja takođe će biti dio promjena generacije softvera 3.0, što bi trebalo da omogući vlasnicima Volkswagena da dobiju najnovija ažuriranja bez potrebe da se voze do dilera kao što bi to činili u prošlosti.

Ostala poboljšanja su vezana konkretno za ID4. Njegov mali digitalni ekran za instrumente, koji je ranije opisivan kao “minimalistički”, dobija više sadržaja kao dio ažuriranja. Klaster od 5,3 inča sada može da prikaže režim vožnje vozila i novi treći prozor koji prikazuje podatke o putovanju. Ostale postojeće funkcionalnosti uključuju brzinomer, indikator dometa, status adaptivnog tempomata i navigacijske smjernice.

Novi sistem bi trebalo da stigne kao dio ažuriranja modela ID 4 za 2022. modelsku godinu i kasnije će biti uključen sa drugim Volkswagen modelima koji koriste multimedijalnu jedinicu ICAS, uključujući Volksvagen GTI, Golf R, i na kraju električni kombi ID Buzz. Vlasnici Volkswagenovih modela koji trenutno koriste ICAS ne moraju da brinu da će biti opterećeni postojećim tehnološkim rješenjima u ovoj oblasti. Naime, i oni će moći da ažuriraju (softverske) mogućnosti svojih vozila i usklade ga s novim sistemom, negdje tokom kasnijeg dijela ove godine, prenosi AutoRepublika.

