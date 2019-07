Lightyear One prvi električni automobil na solarnu energiju dugog dometa

Advertisements

Novi Lightyear One je prototip vozila koji će to poboljšati prikupljanjem energije koja mu je potrebna za rad od sunca, prenosi indikator.

Lightyear, startup iz Holandije rođen kao Stella, prešao je dug put od osvajanja nagrade Crunchie 2015. godine do vozila koje je sada izgleda spremno za cestu. Prototip vozila Lightyear One, predstavljen 9.jula, ima elegantan dizajn koji je prilagođen vozaču i također se može pohvaliti rasponom od 450 milja na jednom punjenju – a svakako je prvi automobil koji se napaja sunčevom energijom i namijenjen je stvarnom potrošačkom tržištu.

Startup kaže da je već prodao “više od stotinu vozila”, iako još nisu spremna za cestu, ali Lightyear namjerava započeti proizvodnju do 2021. godine, s rezervacijama za 500 dodatnih jedinica za početno puštanje.

Međutim, prvi kupci morat će platiti 119.000 eura unaprijed kako bi osigurali rezervaciju.

Lightyear One nije samo električna utičnica s solarnim ćelijama na krovu, već je dizajniran od temelja do maksimuma kako bi se maksimizirale performanse s manje od tipične baterije koja direktno može zahvatiti sunce s krova i poklopca pokrivenog s 16 kvadratnih metara solarnih ćelija, ugrađenih u sigurnosno staklo dizajnirano kako bi bilo na dobrobit putnika.

Automobil također može preuzeti snagu direktno iz redovnih priključaka i postojećih stanica za punjenje radi brzog dopunjavanja, a opet zato što je optimiziran da bude lagan i energetski učinkovit, zapravo možete dobiti oko 250 milja na samo jednu noć punjenja iz standardne (evropske) 230V utičnice.

Automobil bi trebao dopuniti postojeće električne automobile kupcima koji su svjesniji anksioznosti i nervoze sa dostatnosti punjenja, kažu u tvrtki. Međutim, još uvijek mora ući u proizvodnju, pa čak i kada to učini, to će biti prilično skup i mali proizvod, barem u početku. No to je ipak impresivan podvig i potencijalni novi smjer za električna vozila budućnosti.

