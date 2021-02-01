Dobro je znati: Imaju li benzin i dizel rok trajanja?

Jedan od naših običaja je skladištiti gorivo u kanisterima, ostavljati ga u garažama, šupama ili na sličnim mjestima.

Zanimalo nas je šta s takvim zalihama, je li to ispravno i koliko dugo gorivo može stajati u uslovima koji su daleko od idealnih, odnosno postoji li rok trajanja goriva.

“Revijahak” je pitala INA-u.

“Skladištenje u neadekvatnim spremnicima, osim ugroze za zdravlje i živote ljudi, može dovesti i do degradacije kvalitete te problema prilikom primjene takvog goriva. Ako se gorivo skladišti u namjenskim spremnicima, koji imaju mogućnost održavanja i dreniranja, preporuka je da se benzin čuva do dvije godine, dok se dizelsko gorivo može čuvati do šest mjeseci. U spremnicima može doći do kondenzacije vode uslijed velikih razlika u temperaturi okoliša, kao i do razvoja mikrobiološkog onečišćenja”, istakli su iz INA-e.

Dakle, čuvanje goriva u neadekvatnim uslovima može ga pokvariti, a dizelsko gorivo je izloženije. U odgovoru INA-e spominju se namjenski spremnici, a samo možemo pretpostaviti koliko mu se skraćuje rok kad ga držite u neadekvatnim spremnicima.

U naftnoj kompaniji, razumljivo, ne žele nagađati u kakvim ćete sve spremnicima držati gorivo, ali relevantne informacije govore da je rok upotrebe goriva u kanisterima tek nekoliko mjeseci.

Dakle, ako vam nije esencijalno, ne stvarajte zalihe goriva u garažama, radi se o visokozapaljivom materijalu, a stajanje utiče i na njegov kvalitet, prenosi Revijahak.

