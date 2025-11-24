Stižu nove euro novčanice

ECB je pokrenula modernizaciju dizajna eura prvi put nakon više od 20 godina.

Veliki međunarodni poziv dizajnerima iz cijele Evropske unije upućen je još tokom ljeta, a najbolji su odabrani na osnovu svojih kvalifikacija i pozvani da učestvuju u drugoj fazi natječaja, gdje će predati svoje prijedloge dizajna.

Odabrane su dvije glavne teme za novu seriju novčanica:

Rijeke i ptice – motivi koji prikazuju različite tokove i faze života rijeka te razne vrste ptica, naglašavajući važnost zaštite prirode i okoliša. Primjeri su planinski izvori, riječne doline te vrste poput vodomara, pčelarica i bijele rode.

Evropska kultura – motivi važnih ličnosti iz nauke i umjetnosti, poput Marije Callas, Beethovena, Marie Curie, Cervantesa ili Leonarda da Vincija.

ECB će do 2026. godine odabrati najbolje prijedloge, a mišljenje će moći dati i građani EU. Konačna odluka o izgledu novih novčanica bit će donijeta krajem 2026,pišu Vijesti

Nove novčanice ući će u opticaj tek za nekoliko godina, jer je njihova izrada kompleksna i zahtijeva vrijeme.

Imat će bolju zaštitu od falsifikovanja, biće izrađene od trajnijeg materijala, lakše za korištenje osobama s oštećenjem vida i prepoznatljivije građanima širom Evrope. ECB ističe da će stare novčanice i dalje vrijediti, te da građani ne trebaju brinuti za njihovu vrijednost.

“Novčanice su simbol našeg evropskog jedinstva, a novim motivima slavimo našu zajedničku historiju i posvećenost održivoj budućnosti”, rekao je član Izvršnog odbora ECB-a Piero Cipollone.

