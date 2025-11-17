Zuckerberg: Mobiteli odlaze u historiju, znam i šta će ih zamijeniti…

Iako su se pametni telefoni pojavili tek prije dvadesetak godina, direktor Mete, Mark Zuckerberg, predviđa da će ih uskoro zamijeniti nova ‘igračka‘.

‘Doći će trenutak kada će vaš pametni telefon većinu vremena ostajati u džepu. Mislim da će se to dogoditi tokom 30-ih godina ovog stoljeća‘, rekao je prije nešto više od mjesec dana u intervjuu za portal Verge.

Prema njemu, novo tehnološko čudo bit će pametne naočale. Meta (i druge kompanije) razvija naočale koje će moći fotografisati, snimati, puštati muziku i video, primati i otvarati poruke i e-mailove, prevoditi u stvarnom vremenu, prikazivati rute i pravce u vidnom polju korisnika, nuditi proširenu i virtualnu stvarnost, davati informacije o objektima koje gledamo, mjeriti puls i krvni tlak… i naravno – biti povezane s umjetnom inteligencijom.

Ako mislite da će za to biti potrebna velika kaciga ili glomazne VR naočale, Zuckerberg tvrdi suprotno – izgledat će poput sasvim običnih, nalik sunčanim naočalama, prenosi Jutarnji list.

‘Dogodit će se isto što i s računarima. Svi ih imamo kod kuće, ali uglavnom koristimo mobitele‘, kaže. Slično bi se moglo dogoditi s pametnim telefonima u idućim godinama.

‘Već sada 1 do 2 milijarde ljudi svakodnevno nosi naočale. Kao što su svi prešli s računara na pametne telefone, mislim da će svi koji nose naočale u idućem desetljeću brzo prijeći na pametne naočale‘, kaže Zuckerberg,pišu Vijesti

‘Naočale će postati doista korisne i na kraju će ih nositi i mnogi koji danas uopće ne nose naočale.‘

U Meti nove naočale nose naziv Orion. Prototipi se već testiraju, a u septembru su prvi put predstavljeni javnosti, no datum komercijalne prodaje još nije otkriven.

Najveće prepreke zasad su visoka cijena proizvodnje i problemi s napajanjem, zbog čega su i Google pametne naočale ispale razočaranje.

Facebook komentari