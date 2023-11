Fiat ušao u novi biznis, nema veze s automobilima

Iako Fiat nije prva automobilska firma koja je svoje ime stavila na stambenu kulu, to se dosad češće povezivalo s markama luksuznih automobila kao što su Aston Martin, Porsche i Bentley. I s mjestima poput sunčane Južne Floride.

Rezidencije Fiat House bit će na daleko pragmatičnijoj lokaciji, blizu zapadnih prilaza mostu George Washington u Fort Leeju, New Jersey.

Most, priznat kao najprometniji na svijetu, prelazi rijeku Hudson od New Jerseya do gornjeg Manhattana.

Fiat trenutno nudi samo mali SUV 500X u SAD-u, ali poznati subkompaktni model 500 u retro stilu vratit će se sljedeće godine u svojoj novoj električnoj verziji, 500e.

Stanovnici Fiat Housea imat će pristup floti električnih automobila Fiat 500e za dijeljenje automobila, prema najavi Fiata i UNLMTD Real Estate.

Zgrada će sadržavati više od 300 stambenih jedinica, od garsonjera do dvosobnih, od kojih su neke namještene, stoji u najavi. Firme još nisu objavile cijene jedinica, ali planiraju otvaranje početkom sljedeće godine.

Osim mosta u New Yorku, UNLMTD Real Estate, Fiatov partner u projektu, također reklamira pristup ovog područja stazama za šetanje u Palisades Interstate Parku s pogledom na rijeku. Zgrada će biti napravljena imajući na umu Fiatov “dizajnerski etos”, stoji u najavi, piše biznisinfo.

