Ford vraća još jedno legendarno ime iz prošlosti

Atraktivni kupe Ford Capri predstavljen je 1968. godine, a zahvaljujući amerikanizovanom izgledu ubrzo je stekao kultni status u Evropi. Nakon penzionisanja imena, Ford nije odustao od kupea, ali nijedan takav model nije postigao značajniji uspjeh.

Sada bi Capri trebalo da se vrati u gamu Forda. Međutim, nemojte se previše radovati očekujući neki novi sportski kupe. Naprotiv, Ford je već odlučio da ukine klasični automobilski program u Evropi i zadrži samo one povišene (SUV/krosovere), pa ideja o oživljavanju modela Capri ne ide dalje od imena, piše b92.

U Fordu su, očigledno inspirisani uspjehom Pume, odlučili da ponove recept.

Najnoviji izveštaji govore da će posle Explorera, evropsko tržište dobiti još jedan električni model koji će nositi Fordovu značku a imati Volkswagenovu tehnologiju. To će biti drugi Fordov model zasnovan na MEB mehaničkoj platformi.

U nedavnom intervjuu za britanski Autocar, šef evropskog ogranka dizajna, Amko Lenarts, potvrdio je da je oživljavanje klasičnih imena važna taktika brenda.

On je jasno istakao da retro dizajn nije rješenje i da je potpuno nova interpretacija mnogo interesantnija: “Publika voli što vraćamo poznata imena i dovodimo ih na novu teritoriju”.

Lenarts je istakao da će novi model donijeti dizajnerski iskorak, prije svega zbog toga što su prethodne povratne informacije bile loše.

“Ono što me je stvarno povrijedilo je to što su govorili da smo dosadni. I to je bio dio u kome sam se zaista angažovao”, kazao je Lenarts.

“Rekao sam, OK, moramo da smislimo jedinstvene prijedloge: dizajn automobila koji je jasno drugačiji, koji nudi jedinstvenu perspektivu koju niko drugi nema”.

Taj zaokret je najavio Explorer, a sada je u pripremi novi model opisan kao “sportski krosover”.

Lenarts obećava “emotivan” i čak “se-si dizajn” i kaže da neće izgledati dosadno. Iako nije potvrdio da je u pitanju Capri, sve se više šuška da je Ford odabrao upravo to ime.

Ko zna, možda će se uskoro vratiti Sierra, Taunus, pa i Scorpio.

