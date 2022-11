POTVRĐENO: USKORO NOVE CIJENE GORIVA, LITAR IDE PREMA 4KM

U Bosni i Hercegovini već od ponedjeljka, 7. novembra, podnijet će zahtjev Federalnom ministarstvu trgovine za korekcijom cijena i benzina i dizela.

“Pojedini vlasnici pumpi već su tražili nove korekcije cijena dizela i benzina. Već od ponedjeljka će tražiti da dođe do poskupljenja. Neka se građani ne iznenade ako ih od utorka ili srijede na benzinskim pumpama širom BiH ne dočekaju nove cijene goriva. Veće, svakako”, kaže izvor portala,piše Radiosarajevo

Tako je u nedjelju, 6. novembra, najjeftiniji litar dizela u Sarajevu iznosi 3,31 KM. Cijena dizela u našem glavnom gradu ide i do 3,51 KM.

Kada su u pitanju cijene benzina, od 2,76 KM do 2,96 KM potrebno je izdvojiti za litru Super 95, odnosno od 2,96 do 3,66 za litru Super 98.

Raspon maloprodajnih cijena naftnih derivata 6. novembar, u Federaciji BiH bio je sljedeći:

– Premium bezolovni benzin 95, BAS EN 228 – BMB 95 iznosi od 2,76 do 2,96 KM/litru;

– Premium bezolovni benzin 98, BAS EN 228 – BMB 98 iznosi od 2,96 do 3,66 KM/litru;

– Dizel BAS EN 590 (10 ppm) iznosi od 3,31 do 3,516 KM/litru.

Prema pisanju hrvatskih medija i u bh. susjedstvu se od utorka očekuju nove cijene goriva. Širom Hrvatske će dizel i benzin biti skuplji za oko 45 lipa (oko 12 feninga).

Facebook komentari