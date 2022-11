Zbog čega je cijena peleta u BIH tako visoka?

Jedan od predstavnika proizvođača peleta koji su prisustvovali sastanku je i Almir Idrizović, vlasnik Ekomadere iz Bugojna koji je pojasnio zbog čega je porasla znanto cijena peleta poručivši da dala zabrana izvoza dovodi čak i do gašenja pojedinih preduzečća s obzirom na to da polako gube tržište na koje mogu plasirati svoje proizvode.

Idrizović je za N1 rekao da su svi proizvođači peleta neprijatno iznenađeni odlukom Vijeća ministara BiH da se produži zabrana izvoza ovog energenta navodeći da su time došli u paradoksalnu situaciju gdje je dozvoljen izvoz drveta, sječe i briketa, ali ne i gotovog proizvoda.“Mi smo danas uputili molbu Vijeću ministara BiH da nam pokažu koje su to potrebe još unutar BiH jer, prema našim procjenama i iz onog što saznajemo iz kontakata s kupcima, mi smo već preko 95 posto tržišta snabdijeli. Ista su iskustva i drugih kolega tako da ćemo vjerovatno za nekih 20 dana doći do situacije da ćemo morati lagerovati svoj proizvod ili prestati sa proizvodnjom, smanjiti je na minimum jer nam je veoma skupo ponovno pokretanje proizvodnje”, dodao je.Naglasio je da u BiH postoje dovoljne količine peleta te da neće biti nestašice te je pojasnio kretanje trenutnih cijena peleta, koja je, podsjećamo znatno uvećana ukoliko se uzme u obzir da je prošle godine on koštao oko 450 KM po toni, a sada se u prosjeku kreću od 650 KM do 750 KM, a u većini slučajeva i skuplji.

“Naše marže su na istom nivou kao i prošle godine. Kreću se od 15% do 20% posto, ali su problem ulazne sirovine. Mi ne dobijamo dovoljne količine sirovine iz šuma kao što bi trebalo, to je otprilike oko pet posto, a ostalo smo prinuđeni kupovati iz cijele BiH. Trenutno je situacija takva da je cijena te sirovine porasla za 100% do 150% tako da to direktno utječe na cijenu peleta. Mi smo spremni napraviti pelet po nižoj cijeni ukoliko bismo dobili sirovine od šuma Federacije BiH i Republike Srpske. Uzrok rasta cijene su, dakle, nedostatak sirovina po povoljnoj cijeni i preprodavači koji licitiraju o cijeni peleta od 800 KM do čak i 1.000 KM. Direktno kod kupaca nema takve cijene peleta”, pojasnio je Idrizović.

Dok nije stupila na snagu zabrana izvoza peleta, dodaje da su izvozili za Italiju, Makedoniju i Njemačku.

“Ostalo nam je nekoliko neispoštovanih ugovora i naći ćemo se u ozbiljnom problemu da naredne godine nećemo biti ozbiljni u dogovoru s partnerima i nećemo imati povjerenja od kupaca, a imamo i informacije da će potražnja za peletom pasti zbog ovako visoke ulazne cijene”, naveo je Idrizović.

Naglasio je da su zabrana izvoza i sline restrikcije najgore mjere koje država može donijeti.

“Nama proizvođačima je država u suštini stavljala samo teret na leđa, nismo imali nikakvu olakšicu, sve vrijeme se govori kako je visoka ciejna i treba pomoći građanima, ali država nije omogućila nijednu mjeru koja bi omogućila proizvođačima da naprave pelet po nižoj cijeni, mi smo predlagali da se sufinansira nabavka peleta građanima i slične mjere, ali nikada nismo imali priliku da sastanak održimo i to konkretni predložimo”, istakao je sagovornik za N1.

Kaže da njegova kompanija za proizvodnju peleta sigurno trpi i materijalnu štetu zbog ove situacije, ali kako kaže, veća je onada naredne godine neće biti tržišta.

“Tržište BiH će se sigurno smanjiti jer građani ne mogu plaćati ovako visoku cijenu peleta. A naše materijalne štete se broje u stotinama hiljada KM sa tendencijom gašenja naših firmi”, zaključio je Idrizović.

