Tesla Model S – najuticaniji automobil 21. vijeka

Od snage preko tehnologije do efikasnosti, automobili nastavljaju da idu naprijed brže nego što su mnogi predviđali. I to nas dovodi do našeg današnjeg pitanja: koji je automobil iz ovog veijmka najuticajniji?

Brojni superautomobili iz ranih godina ovog vijeka bili su veoma uticajni ne samo u svojoj klasi već i na automobile u cijelini. Porsche Carrera GT, Ferrari Enzo i Bugatti Veyron nisu samo lansirali tehnologije koje bi ušle u druge superautomobile već su se svi ugledali na njih.

Danas, više nego bilo koje drugo vreme u istoriji, brzina i snaga su veoma važne metrike za sve vrste automobila, kamiona i SUV-ova.

Ta potreba za brzinom i snagom stigla je čak do električnih vozila koja imaju ogromnu prednost na kraju spektra ubrzanja. Pošto proizvode maksimalni obrtni moment pri nultom broju obrtaja u minuti, mogu da polete sa linije tako brzo da to može biti bolno. To je samo jedan aspekt zašto je naša glavna slika Tesla Model S.

Za razliku od svakog pokušaja potpuno električnog automobila koji je došao prije njega, Model S nije samo brzo poleteo sa semafora, već je rastao i u smislu prodaje. Dok neki automobilski brendovi govore o sustizanju Tesle, proizvođač automobila sa sedištem u Teksasu je i dalje daleko ispred polja u pogledu prodaje električnih vozila.

U stvari, bez Tesle, Modela S i ostatka linije, malo je vjerovatno da bi cijela automobilska industrija radila toliko naporno na elektrifikaciji. Teslin uticaj nije bio samo na mejnstrim brendove. Mnogi trenutni superautomobili imaju jedan ili drugi oblik elektrifikacije, a brendovi poput Rimca su potpuno električni.

Ipak, postoje i druge opcije kao što je Toyota Prius što je dovelo do sličnog širokog usvajanja hibridne tehnologije. Teško je povjerovati da bismo imali Jeep Wrangler 4XE ili hibridni Ford F-150 bez Priusa koji je pomogao da se dokažu prednosti hibrida.

Povrh toga, to bi mogla biti tehnologija koja se ističe kao najuticajniji aspekt modernih automobila. Na kraju krajeva, skoro sve što je danas u prodaji ima veliki ekran osetljiv na dodir i naprednu bezbjednosnu tehnologiju. Mercedes-Benz S-Klasa svakako zaslužuje neke zasluge za bezbroj karakteristika koje su dospele ne samo do ostatka Merc-ove porodice, već su uticale i na druge proizvođače automobila, piše B92.

