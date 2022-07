Ifet Feraget komentarisao svjedočenje Šerifa Konjevića u predmetu “Dženan Memić”

Na jučerašnjem pretresu u Sudu BiH u predmetu Dženan Memić, sudsko vijeće kojim predsjedava sudija Branko Perić, odbilo je prijedlog državnog tužioca Ćazima Hasanspahića za saslušanje dr. Kemala Dizdarevića, a svjedočili su Šerif Konjević i zaštićeni svjedoci.

O svjedočenju Šerifa Konjevića govorio je za portal “Avaza” Ifet Feraget, advokat porodice Memić.

– Dupovac dolazi 9. februara kod Šerifa Konjevića i to bez naredbe suda, kako bi izuzeo snimak videonadzora. To smo čuli, jer je i Šerif Konjević potvrdio da je on taj snimak uzeo, odnio. Ono što je za mene veći problem, a to Šerif Konjević ne mora znati, jeste da li je tom prilikom uništen snimak, koji bi nama bio dragocjen u samom startu ili je samo uzeta kopija tog snimka, koji je Hasan Dupovac odnio – rekao je Feraget za portal “Avaza”.

Kako je rekao, drugi snimak je skoro dva mjeseca kasnije zakonito pribavljen od Šerifa Konjevića.

– Ali snimak koji je Hasan Dupovac odnio 9. februara njega niko nije vidio i ne znamo gdje se on nalazi i šta je on odnio. On je nešto presnimio i odnio. Međutim, tek 30. marta je Kantonalni sud izdao naredbu i sa tog sistema je skinut snimak videonadzora, ali samo jedne kamere i to je taj snimak koji smo gledali na Kantonalnom sudu u toku pretresa i sa njim su advokati pokušali da dezavuišu svjedoka Šerifa Konjevića, da ga diskredituju, ali u tome nisu uspjeli, zato što je snimak o kojem se jučer govorilo nezakonito izuzet 9. februara – pojasnio je Feraget.

Ifeta Ferageta zanima šta je sa snimkom od druge kamere na kojem se vidi zadnja tablica.

– Ovaj snimak koji smo gledali na Kantonalnom sudu u toku pretresa na njemu se ne može vidjeti registarska tablica zato smeta bljesak farova, a drugi snimak je sporan. Šerif ne zna šta je s njim jer ne zna da rukuje s njim, a ne bih ni ja znao. Da li je on tom prilikom uništen ne znamo, kao što ne znamo ni šta je tom prilikom Dupovac odnio – kazao je.

Feraget kao problem navodi i što 10. februara, dan nakon dolaska Hasana Dupovca kod Šerifa Konjevića, je bila izdata naredba, pa je sporno kako je tu Hasan Dupovac bio dan prije.

– Očigledno je da je prijedlog za izdavanje te naredbe otišao još 9. februara. Dakle, zataškavanje ubistva Dženana Memića započinje već 9. februara. To je jasan zaključak. Snimak zadnje tablice bi bio vrlo koristan, jer bi nam uštedio šest godina, zato što je srednje slovo na Ljubinoj tablici E, a ovaj kombi koji je prošao, a koji se vidi i na Šerifovom video nadzoru to nije taj kombi. Zato je ovaj snimak nestao i zato mi nikad nismo dobili taj snimak kako bi se taj kombi Ljube Seferovića mogao podmetati kao navodni sudionik te izmišljene saobraćajne nesreće. Priča je mnogo dublja, ali Šerif je bio iskren, to je bilo emotivno svjedočenje – dodao je.

Kako je rekao Ifet Feraget za portal “Avaza” Šerif Konjević je rekao ono što je on znao te da na njemu nije obaveza da zna kako se rukuje videonadzorom.

– Suština priče je uništiti drugi snimak kamere na kojem se vide tablice. Policija od samog početka, od 9. februara sistematski i organizovano radi na uništavanju dokaza kako bi se prikrio izvršilac ubistva. To ćemo dokazivati u nastavku postupka, to je posao za tužioce, ali to je šokantno, kao i zaustavljanje vozila hitne pomoći od strane crnog Jeepa i lice koje se obraća Alisi Mutap, u hitnoj pomoći sjedi doktor Amar Kadrić, koji nema ljekarske etike, koji šuti sve vrijeme, kao što šute i policajci i tužioci, ali istraga ide uspješno dalje, jest da je mukotrpno, ali kockica po kockica mozaik se slaže – zaključio je Feraget za portal “Avaza”.

