Izetbegović ide u Brisel kod Varhelyija, ali kaže da neće za isti stol s Dodikom i Čovićem

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović ipak će 6. jula otputovati u Brisel na sastanak s evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varhelyijem. No, tom sastanku neće prisustvovati Milorad Dodik i Dragan Čović.

To je u četvrtak navečer za Federalnu televiziju otkrio lider SDA kazavši da će ti razgovori biti nastavak onoga što je dogovoreno u Briselu prije desetak dana sa Charlesom Michelom.

“Mi smo tu prihvatili da ćemo snažno raditi na funkcionalnosti BiH i nastavku i ubrzanju puta BiH ka EU. Varhelyi kao komesar za proširenje nas sada zove da preciziramo kako i šta, da učvrsti to, da dogovori s nama detalje oko izmjena tih zakona. Međutim pogriješio je format. Da li je to uradio namjerno ili slučajno, ja ne znam. Vjerovatno je mislio da smo mi ‘key player’, glavni igrači, da kada dogovori s nama trojicom to je to. Napravio je jedan gaf koji nije trebao uraditi i ja sam dobio”, izjavio je Izetbegović.

Dalje je kazao kako on neće prisustvovati trilateralnom sastanku na kojem su Milorad Dodik i Dragan Čović već će ići pojedinačno.

“Jer ja ne želim svoditi BiH na dogovor tri lidera za koje oni kažu da predstavljaju narode. Ja ne smatram da predstavljam bošnjački narod samo. Mislim da sam dužan predstavljati državu i svakog građanina. Bit će održani bilateralni sastanci, Varhelyi s Čovićem, Varhelyi s Dodikom, pa samnom. Možda će biti online, a možda u Briselu”, rekao je.

Zatim je član Kolegija Doma naroda Parlamenta BiH Bakir Izetbegović predložio nastavak razgovora u drugačijem formatu.

“Predložio sam da poslije toga izaberu format, da li je to Predsjedništvo BiH plus dva kolegija PS BiH ili prošireni kolegij jer se radi o zakonima koji trebaju proći parlament. Dakle nakon razgovora s političkim liderima, s nama trojicom, nakon što Varhelyi vidi da se neke stvari mogu uraditi, mislim da je logičan slijed da razgovara s šestorkom, a to su tri člana kolegija iz Predstavničkog doma i nas troje iz Doma naroda i da se te stvari zakuju da prođu kroz oba doma parlamenta”, izjavio je.

