Plenković: Milanović je u stanju izvrijeđati partnere, BiH kao zemlju i Bošnjake

Premijer Hrvatske Andrej Plenković boravio je danas u Osijeku gdje je nakon sastanka s gradonačelnikom organizovao konferenciju za medije na kojoj se osvrnuo i na brojna regionalna i svjetska pitanja.

Između ostalog, Plenković se osvrnuo i na izjave predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića na NATO samitu u Madridu te je poručio kako je Milanović zloupotrijebio Hrvate u BiH na ovom skupu.

“Jedino što je pokazao da je spreman je zloupotrijebiti Hrvate u BiH. Na NATO-u gdje se govorilo o Ukrajini on je govorio o BiH. Predsjednik je u stanju izvrijeđati, partnere, BiH kao zemlju i Bošnjake”, rekao je Plenković, prenose 24sata.hr.

Također, naglasio je kako je Milanović nekada podržavao Komšića te da su Hrvati žrtve izbornog inžinjerninga.

“To je politika koja samo šteti Hrvatskoj. Srećom ti ljudi znaju da postoji Vlada koja vodi politiku o nacionalnim interesima. Ništa nije napravio. Imate nulu i štetu. Nije niko ničega talac. On nema brige koliko će biti gorivo, koliko je nezaposlenih…To sve brine Vlada. Mi radimo ozbiljan posao, on šteti, to je razlika”, poručio je Plenković.

Podsjetimo, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović boravio je na NATO samitu u Madridu gdje je održao govor u kojem se osvrnuo na stanje u BiH.

“Nema tu nikakvih tajni koje javnost ne bi smjela čuti. Ja sam govorio o problemima BiH, koja je sigurnosni problem i nešto što nam život u susjedstvu čini nestabilnim i lošim i što ugrožava barem pola miliona državljana EU, što su Hrvati u BiH, i želim da se to riješi. Ko je čuo, čuo je i ja puno dalje od toga ne mogu”, rekao je predsjednik Hrvatske.

Nakon samita, Milanović se ponovo obratio javnosti te je rekao kako je njegov stav takav da bi učinio sve da se promijeni Izborni zakon na samitu u Madridu.

Koliko sam puta rekao da moje mogućnosti i ovlasti u jednom trenutku prestaju i da ne mogu spriječiti da netko u ime Hrvatske potpiše taj ugovor. Sve će na kraju doći u Sabor i Sabor će o tome odlučivati. Moja poruka im je: Nemojte to napraviti. Netko kaže da sam se poigravao nečijim osjećajima, to kažu ljudi koji nemaju trunke emocije o životu. Što sam još trebao reći? Što je to trebalo napraviti u Madridu”, rekao je Milanović.

Facebook komentari