PREKINUTA EMISIJA: Dalila tukla Cara!

Rijaliti učesnica Dalila Dragojević doživjela je nervni slom i nasrnula na Filipa Cara kada je čula šta je rekao cimerki Sanji Grujić.

Dalila je bila van sebe kada joj je voditelj otkrio šta se desilo.

– Na Igri istine, kada Dalila nije bila tu, Sanja je rekla da će oralno da te zadovolji, na šta si joj odgovorio: ‘To Sanjice‘ – rekao je voditelj, a Dalila je promijenila sve boje.

– Je l’ to rekao? – iznervirano je viknula Dragojevićka.

– Da, da se razumijemo, trebalo je Ani da pomognu onima sa kojima je pila, a ne da se ja bakćem sa pijanim ljudima… – nastavila je Sanja, kako bi zaobišla pomenutu temu.

– Jao kako mi je drago što me je ostavio! Da ja legnem jer mi on ne da pričam, a on da kaže Sanji: ‘To Sanjice’, a ona kaže da će da ga zadovolji oralno! Bolesniku jedan! – urlala je Dalila i skočila na njega.

Dragojevićka je počela da plače u dvorištu, a Filip je pokušao da je utješi.

– Skloni mi ga! Uništio me je! Neću glas da mu čujem – viklala je Dalila i skočila na njega.

