MILANOVIĆ: Čelnici NATO-a ne znaju ni gdje je BIH

Ja sam principijelno više na švedskoj nego na turskoj strani, rekao je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović na summitu NATO-a u Madridu govoreći o prijeporima oko pristupanja Švedske i Finske NATO-u.

Podsjetimo, jučer je objavljeno da je Turska ipak pristala podržati nastojanja Finske i Švedske za pridruživanje Savezu.

Milanović, čiji je stav da bi pridruživanje Finske i Švedske trebalo povezati s rješavanjem statusa Hrvata u BiH, rekao je u Madridu da je više puta ponovio i u telefonskom razgovoru finskom predsjedniku, i sada na summitu – a sutra će se sastati sa Šveđanima – da u tome nema ničega osobnog, što se njega tiče.

-To su države koje ispunjavaju visoke kriterije. Ovo što Turska traži od njih je dosta. Ja sam tu principijelno više na švedskoj nego na turskoj strani, rekao je Milanović.

Međutim, poručio je da je njegov platni razred Hrvatska, njezini interesi i njihovo zastupanje.

Milanović je utvrdio da je problem u BiH naš sigurnosni problem, “nešto što nam život u susjedstvu čini nestabilnim i lošim i što ugrožava barem pola miliona državljana Evropske unije koji su istovremeno državljani BiH”.

-To je pitanje ponosa i kredibiliteta Hrvatske i želim da se to riješi. To je to. Ko je čuo, čuo je. Ja puno dalje od toga ne mogu, rekao je predsjednik RH.

Potužio se na neinformiranost lidera s kojima je razgovarao o BiH.

-Ulaziš u potpuno zapušten prostor, nepripremljenu, neobrađenu, kako da kažem, kognitivnu oranicu. To trebaš pripremiti. Ljudi ne znaju čak ni tačno gdje je BiH, ko je čiji lider. Ne znaju jer imaju važnijih problema ili ih to naprosto ne zanima, rekao je Milanović.

