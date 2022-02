Važno za vozače: Koliko dugo traju gume na automobilu

Koliko će vozilo preći kilometara sa jednim rezervoarom goriva, gasa a sve više i sa jednim punjenjem baterija, može se predvidjeti relativno tačno, ali predviđanje koliko će preći jedan komplet guma na automobilu mnogo je složenije, piše portal Dmotion.rs.

Ovo je sasvim logično. Iako laboratorijske simulacije mogu do određene mjere dati rezultate, stvarna svakodnevna eksploatacija je nešto sasvim drugo, i može poništiti sva laboratorijska predviđanja.

Evropske statistike

U praksi, evropske statistike pokazuju da je prosječna pređena kilometraža sa jednim kompletom guma između 25 i 50.000 kilometara kod vozača koji imaju normalan (umjeren) stil vožnje, ali mogu dostići i 75.000 pređenih kilometara kod vozača sa izrazito laganim stilom vožnje.

To tako, može pasti i na samo 10.000 kod vozača koji od automobila i pneumatika traže sve što može. To znači da iako su gume projektovane za prelaženje 40-50.000 kilometara, stvarna eksploatacija može da iznenadi.

Pet elemenata koji se ne mogu predvidjeti

Postoji barem pet elemenata koji utiču na kilometražu koju će gume izdržati. Kao prvo – tip automobila, čija snaga motora i obrtni momenti sa kojima raspolažu i snaga kočionog sistema mogu biti odlučujući.

Isto tako, održavanje i stanje u kojem se vozilo nalazi utiče na potrošnju guma. Redovno održavana vozila (geometrija trapova, upravljački sistem, sistem oslanjanja i ogibljenja) su nježnija prema sva četiri pneumatika.

Masa vozila takođe igra značajnu ulogu u potrošnji guma, isto kao i činjenica koliko često i dugo se vozi natovareno vozilo. Ne može se zanemariti ni kakvim putevima se vozi – autoput manje troši pneumatike od gradskih ulica ili puteva sa mnogo krivina.

Na to dolazi i element kakvog tipa je površina puteva kojima se vozi – abrazivna ili manje abrazivna.

Da li veličina guma utiče na trajnost?

U dilemi o trajanju guma ne može se zaboraviti ni koji tip gume se koristi s obzirom na njihove konstruktivne razlike – turistička, sportska, zimska, all season, tek da pomenemo samo neke kategorije.

Sportska guma svakako nije predviđena za vozilo koje se najčešće vozi maksimalno opterećeno.

Na kraju i dimenzija guma utiče na njihovu potrošnju – na identičnim automobilima, gume različitih dimenzija i različitih dezena mogu dostići kraj svog životnog veka pri vrlo različitim kilometražama.

Cilj je 50.000 kilometara

Jasno je da četiri nove gume na gradskom automobilu u perspektivi imaju veću kilometražu od četiri gume na automobilu sa sportskim karakteristikama, ili u svakom slučaju na težem automobilu.

Gume za sportske automobile imaju veću kontaktnu površinu da bi imale bolji kontakt sa podlogom, ali upravo zbog toga imaju i više trenja, koje ih brže troši.

Mora se imati na umu da guma koja je projektovana da pređe 50.000 kilometara na gradskom automobilu, a umerenom vožnjom, može imati upola kraći vek sa vožnjom koja podrazumeva “potpisivanje” pri svakom polasku.

Navike prave razliku

Lista navika koje prave razliku u trajanju guma je podugačka, od neispravnog pritiska vazduha koji dovodi do bržeg i neravnomernog trošenja, pa do agresivne vožnje koja je daleko od idealne po životni vek guma, a koje će sa fabričke dubine dezena od 8 mm, brzo stići do zakonskog minimuma od 1.6 mm.

Gume se mogu sačuvati i u svakodnevnim situacijama kao što je parkiranje, izbegavanjem okretanja upravljača kada vozilo stoji, obzirom da se tada stvara najveće trenje između gume i podloge.

Na kraju, ostaje da je gumama najlepše na dugim pravcima i ujednačenim brzinama na autoputu, koji su najbliži laboratorijskim uslovima. Planinski putevi, krivine, stalna ubrzavanja i usporenja svakako neće produžiti životni vek guma na automobilu, a pogotvo uslovi gradske vožnje su više nego zahtevni za gume, uz tipične stalne promene pravca i brzine vozila.

Facebook komentari