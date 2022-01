Zašto ne bismo ukinuli entitete? / Helez: Od Neuma ne očekujem ništa, nemam povjerenja u Palmera, a jedini način da se Dodik natjera da se vrati u institucije je…

Zukan Helez, potpredsjednik SDP-a i državni zastupnik, istakao je da SDP neće učestvovati u izmjenama Izbornog zakona sve dok se ne odblokiraju državne institucije. Istovremeno je upozorio da se bez SDP-a i stranaka okupljenih oko SDP-a ne može se izmijeniti Ustav države.

– Dogovorili smo bilo kakav zahvat u ustavne promjene da ćemo zajedno djelovati. Dva zastupnika fale ovoj nacionalnoj koaliciji da bi se izmijenio Ustav. Kad se promijeni Ustav onda oni bez nas mogu da naprave Izborni zakon kakav god žele. I to je ono čega se mi bojimo, kazao je Helez.

On naglašava da nema povjerenja u Angelinu Eichhorst i Matthewa Palmera i to “zato što sam dobio neke informacije davno da gospodin Palmer u dogovoru sa Draganom Čovićem je došao ovdje da ono što Dragan Čović i HDZ zagovaraju, a što je jako štetno za državu BiH, da se to provede. Čak prije uspostave administracije gospodina Bidena, to je bila priča”.Helez navodi da Naša stranka i NiP idu u pregovore, ali da neće ništa uraditi bez dogovora sa SDP-om.

– Mislim da je suludo razgovarati o tome dok se država bukvalno raspada. Stavovi simpatizera i glasača SDP-a brane se u Parlamentu. Bilo kakav dogovor da naprave, to ne može proći bez Parlamenta. Mislim da to tzv. legitimno predstavljanje ne može proći. Uvodimo dodatne podjele u državu BiH. Traži se dalja decentralizacija BiH. To SDP neće nikada dozvoliti. Nije ovo Eurosong pa da neko nekoga predstavlja, istakao je Helez te dodao da “SDP nikad više neće napraviti greške koje je pravio kada je predsjednik bio Zlatko Lagumdžija, kada su ušli u koaliciju i svrstali se u jednonacionalni blok sa SDA”.Ne želim da kažem da SDA nije za državu, ali svrstavanje u bilo koji nacionalni blok. Skoro svi jednoglasno ponavljaju sačuvajte SDP, time se čuva BiH, kazao je podpredsjednik SDP-a.

Na pitanje kako pomiriti interese, Helez odgovara:

– Ako krećemo od vrha, od nekog suda koji je najviše rangiran, to je sud u Strazbourgu. Sve te odluke sudova u Strazbourgu idu u korist građanskog modela. I da se biraju svi na prostoru cijele BiH. I kako da mi idemo u pregovore ako Dodik u startu kaže ja ne želim da učestvujem u tim pregovorima, vi se dogovorite u Federaciji i kako se god dogovorite ja sam za. Najbolje rješenje kada je u pitanju izbor članova Predsjedništva je indirektni izbor u Parlamentu. Međutim, Dodik kaže predstavnicima međunarodne zajednice ja neću.

Kaže da nije optimista da će se izmjene Izbornog zakona dogovoriti jer:

– Ovo sad što nude predstavnici međunarodne zajednice nema veze sa presudom evropskih sudova. Oni nude kao da ukinu etnički princip, ali samo u jednoj preambuli Ustava koji ništa dalje ne implementira. Njima je samo bitno da to skinu i da se onda može raditi Izborni zakon bez ove grupacije stranaka koje predvodi SDP. I toga se mi najviše bojimo. Naš stav je da prvo radimo tehničke izmjene Izbornog zakona. Želimo da se nadzire, kako ljudi žele da takvi rezultati i budu. Kad to napravimo onda možemo pričati o presudama ostalih sudova.

Kada je riječ o domovima naroda kaže kako su upravo tu ključni zastoji.

– Bilo šta da mi predložimo, ukoliko ne paše Dodiku, Čoviću ili ne znam kome, može se zaustaviti u Domu naroda i tu je kraj priče. I to je ono što ja zamjeram Stranci demokratske akcije, istakao je Helez te dodao kako su i ambasadori i visoki predstavnik stava da se izbori moraju održati.

-Ima novac za izbore. Optimista sam po pitanju održavanja izbora, ističe.

Helez, kako prenosi federalna.ba, smatra da opozicija u RS-u griješi jer slijede politiku Milorada Dodika:

– Ovdje je problem Dodik, ali on je izvršilac. I zato mi državu BiH trebamo urediti, a ne da zavisi od nekoga ko će doći u Srbiji, hoće li to biti neki radikal kao sad, a predstavlja se kao europejac, Aleksandar Vučić, on pravi ove probleme. Meni je zbog toga krivo i žao što predstavnici međunarodne zajednice rade efemerne stvari oko Izbornog zakona, a da smo otišli od onih nekad temeljnih izmjena Ustava. Ili recimo, svi problemi dolaze iz dva entieta, zašto ne bismo ukinuli entitete. To najmanje dvije trećine ljudi želi u ovoj državi. Da se naprave kantoni ili regije i da funkcioniše država normalno.

Od pregovora u Neumu, ističe, ne očekuje ništa, a što se tiče sankcija Dodiku, smatra da ih treba pojačati.

– Jedino na taj način se može natjerati da se vrati u institucije. Nekih 65 firmi na koje direktno ili indirektno ima uticaj Milorad Dodik i gdje su on i njegova djeca suvlasnici. I sad ako se napravi smjena vlasti, on će vjerovatno pred sudovima odgovarati. Ne može kompletno Tužilaštvo on kontrolisati. Međutim, ako uspije da napravi VSTV u RS-u onda će postaviti svoje ljude. Oko državne imovine se lome koplja. Nema države da nema svoju imovinu. Ukoliko je to državna imovina BiH, nju se koristiti i dalje opštine, entiteti, pojedinci, imat će koristi od toga, ali ukoliko državna imovina pripadne entitetu onda Milorad Dodik može ovdje da uvede institucije Srbije, da oni kupe državnu imovinu i time oni kupuju dionice naše države, upozorava Helez,piše Oslobodjenje

Kada je riječ o Zoranu Milanoviću, Helez kaže da pitanja o njemu treba postavljati ljekarima, psiholozima i psihijatrima.

EU, prema njegovim riječima, nikada nije bila više razjedinjena, i politički i ideološki.

– Raduje me što je Velika Britanija najveći zagovornik sankcija, izdvaja i jasno poručuje kako od “Neuma ne očekuje ništa”.

