Tipični kvarovi alternatora

Struja se stvara u stacionarnim namotima statora rotirajućim magnetskim poljem rotora.

Alternator je izvor energije u motornim vozilima – puni bateriju.

Prvi generator izgrađen je 1891. godine i patentirao ga je Nikola Tesla.

Kratki spoj statora

Tokom rada, u statoru se stvara struja. Jedan od uzroka kratkog spoja može biti prekoračenje struje koja teče kroz namot.

Osim toga, u akumulatorskim ćelijama može doći do kratkog spoja, preopterećenja u instalaciji vozila ili, rjeđe, može doći do mehaničkog oštećenja izolacije namotaja.

U statoru rotor proizvodi struju – njegov rad stvara magnetsko polje, a pokreće ga radilica. Nedostatak u ovom dijelu povezan je s trošenjem kliznih prstenova/ugljičnih četkica koje prenose struju iz regulatora (elementi odgovorni za protok struje).

Uzroci ovog kvara najčešće su trošenje materijala tokom rada.



Regulator napona oštećen ili je pregorio

Elektronički modul je složen element, mikroprocesorski kontroler sa završnim elementom PWM (Pulse Width Modulation), pa postoji mnogo mogućnosti oštećenja.

Jedan od najčešćih razloga je prekoračenje ograničenja struje PWM tranzistora ili mehaničko oštećenje modula (bez lemljenih ili zavarenih spojeva) i istrošene četke koje prenose struju do rotora.



Neispravni ležajevi alternatora

Kvar se može prepoznati po glasnom radu i povećanju buke i povećanje brzine motora. Razloga može biti mnogo – od čistog trošenja dijelova, do loše kvalitete materijala, do vanjske kontaminacije.

Neugodna buka takođe može nastati istrošenom remenicom, koja će takođe oštetiti klinasti remen. Kao rezultat duže upotrebe, pojas se može slomiti i izložiti korisnika automobila visokim troškovima.

Današnjim alternatorima upravlja digitalni signal, pa njihova kontrola kvalitete zahtijeva najmodernije strojeve. Za svaki problem pri punjenju ili pokretanju vozila treba se posavjetovati sa stručnjakom u automehaničarskoj radionici. Svaki od gore navedenih kvarova zahtijeva dijagnostiku, pa čak i najmanju grešku ne treba olako shvatiti, piše Automobili.ba.

