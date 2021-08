Mijatović: Erdogan vraća Dodika u institucije koje je blokirao

Sa potpredsjednikom SDP-a Vojinom Mijatovićem komentarisali smo između ostalog i današnji sastanak članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine sa predsjednikom Turske Recepom Tayyjipom Erdoganom, a za N1 je posebno istakao sastanak Dodika sa Erdoganom, kao i njegov povratak u institucije BiH. Poručio je kako “Erdogan Dodika vadi iz problema”.

“Erdogan je došao na svadbu porodici Izetbegović i usput riješio da posjeti institucije BiH i to nije uredu i ponavlja se da predsjednici na određen način stavljaju institucije BiH ispod naših plemenskih lidera i njihovih interesa. Mislim da će svako normalan u ovoj državi reagovati na određen način zbog toga. BiH je očigledno samo dobra za rođendane, svadbe…“, izjavio je Mijatović.

Nije nikakvo iznenađenje što će Dodik doći na sastanak sa Erdoganom, dodao je Mijatović te poručio da će “čitav cirkus koji Dodik pravi u državi još kratko trajati”.

“Nažalost, Predsjedništvo ne funkcioniše od početka ovog mandata. Ovo nije ni prvi ni posljednji put da je Dodik slagao i BiH i međunarodnu zajednicu i nije prvi put da je namagarčio opoziciju u Republici Srpskoj. Vrlo brzo će progutati Dodik Inzkovu odluku i deblokirati institucije BiH koje nije blokirao nego pravi cirkus“, istakao je Mijatović.

O tome šta se dešava sa opozicijom u RS, Mijatović je kazao kako ih je “Dodik stavio tamo gdje im je mjesto, da budu vječita opozicija”.

“Uvukao ih je po 20. put u istu igru i sa posljednjom Inzkovom odlukom. Ne razumiju da je to igra, farsa Milorada Dodika i trebaju da budu tu gdje im je mjesto a to je opozicija. Oni su nijemi posmatrači na politička dešavanja a Dodik se igra kako sa njima, tako i sa koalicionim partnerima i to tako godinama traje“, rekao je za N1 Mijatović.

