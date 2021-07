Od danas je negiranje genocida kažnjivo! – Vučić traži načine za razgovor s Bošnjacima, plaši se da je atmosfera najuzavrelija u poslednjih 26 godina

Dopune Krivičnog zakona BiH koje je donio visoki predstavnik Valentin Inzko objavljene su u Službenom glasniku BiH pa je negiranje genocida od danas i zvanično kažnjivo. Tim povodom najavljene blokade institucija BiH provedene su jučer u djelo. Sjednica Predstavničkog doma je otkazana zbog nedolaska poslanika iz RS-a, a i sjednica Doma naroda planirana za sutra. Političari iz RS-a će se, kako je kazao Nebojša Radmanović (SNSD), tako ponašati “do daljnjeg”. A plate će dobiti.

Na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske zakazanoj za petak naći će se izmjene Krivičnog zakona RS-a u kojem će se kao krivično djelo tretirati izjava ili kvalifikacija da je RS genocidna tvorevina i da se srpski ili bilo koji narod tretira kao genocidan narod. Pred poslanicima će se naći i Zakon o nesprovođenju odluke visokog predstavnika.

Posljednja odluka visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka kojom je nametnuo dopune Krivičnog zakona BiH ne primjenjuje se na teritoriji RS-a, a nadležni organi entiteta neće sarađivati sa nadležnim organima BiH u pogledu primjene ove odluke.

IRITANTAN POTEZ

Navedeno je to u Prijedlogu zakona o nesprovođenju odluke visokog predstavnika koji je u hitnu proceduru Narodnoj skupštini uputio zamjenik šefa Kluba poslanika Ujedinjene Srpske Marinko Dragišić.

Informacije o Zakonu o negiranju genocida koji je nametnuo Inzko stigle su i do Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će razgovarati sa zvaničnicima RS-a 4. avgusta u Busijama pored Beograda.

– Nametanje i oktroisanje odluka spolja nikada nije moglo da donese dobre rezultate. S pažnjom pratim događaje i u Sarajevu i u Banjoj Luci i mogu da kažem da je ovo najteža kriza u BiH od okončanja rata. Ne ulazim ni u sve mere ni kontramere, to se dešava u jednoj drugoj zemlji, ali smo obavešteni, pratimo sve i ono što je izvesno jeste da mi ne možemo da ostavimo RS u ekonomskom i bilo kojem drugom pogledu bez podrške Srbije, rekao je Vučić.

On se “plaši da je atmosfera u poslednjih 26 godina, od okončanja rata, od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, najuzavrelija i najteža”. Vučić se nada da svi dobro razumiju da je mir prioritet i da svi moraju da razmišljaju o ekonomiji i o tome kako da živimo zajedno. Zato ćemo izaći sa konkretnim predlozima kako da razgovaramo u budućnosti sa Bošnjacima. Mi moramo da pokušamo da izgradimo sa njima bratske odnose. Nisam siguran da su sve izjave bošnjačkih lidera iz Sarajeva u tome od velike pomoći, ali to je druga stvar, kazao je Vučić.

Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić ocijenio je kao potpuno nepotrebnu i uperenu protiv interesa srpskog naroda odluku odlazećeg visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka da nametne dopunu zakona kojom se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida.

– Ovaj potez nije dobar, jer je iritantan i izaziva podele. Time je ustanovljena obaveza da svi moraju da pođu od toga da je srpski narod genocidan, što ne odgovara istini i onome što se desilo u BiH, poručio je Dačić.

Advokat i poslanik Ujedinjene Srpske u NSRS-u Milan Petković poručio je da se posljednjim potezom Inzka grubo krše evropske konvencije o ljudskim pravima i pakt Ujedinjenih nacija, jer je na ovaj način zabranjena sloboda govora i mišljenja.

Posebna sjednica NSRS-a biće zatvorena za javnost. U tek tri navrata je parlament Srpske u svojoj istoriji zatvarao vrata javnosti. Jednom je to bilo tokom rasprave o Rafineriji nafte u Brodu 2007. godine, drugi put tokom pete redovne sjednice koja je održana 24. aprila 2019, kada je bilo riječi o bezbjednosnoj situaciji u RS-u i treći put prošle godine na 12. posebnoj sjednici NSRS-a na kojoj je proglašeno vanredno stanje u Srpskoj.

– Zatvaranje sjednice u petak nema nikakvog smisla. Sjednica je zatvorena za javnost zbog mene. Njima se ne bi svidjela moja diskusija i ono što ja imam da kažem i zbog toga su je zatvorili za javnost. Narodna skupština je narodna i narod mora da čuje o čemu razgovaramo. Nije ratno stanje, nego razgovaramo o suštinskim pitanjima, kazao je poslanik SDS-a u NSRS-u Nebojša Vukanović.

Poslanici iz RS-a nisu došli, a Kolegij je odlučio da Predstavnički dom PSBiH ne zasjeda / Didier Torche

Da su blokade rada institucija na sceni, pokazalo se jučer kada je odgođena zakazana sjednica Predstavničkog doma PSBiH zbog nedolaska poslanika iz RS-a. Odluka o otkazivanju sjednice donesena je na sjednici proširenog Kolegija ovog doma.

Predrag Kojović (Naša stranka) smatra da je odluka Kolegija političkog, a ne poslovničkog ili pravnog karaktera, kako bi se dalo vrijeme da se političkim razgovorima prevaziđe kriza.

Saša Magazinović (SDP) je izjavio da je jedan broj zastupnika odlučio ne doći na posao, “jer im je zabranjeno negirati raskomadana ljudska tijela, prekopane grobnice, razbacane kosti, što je sve dokazano u sudskom procesu i okarakterisano kao genocid”.

– Ne možemo se praviti da je sve uredu, ne možemo se praviti da Parlament nije blokiran. Blokiran je! I to je blokiran iz ovog razloga, zato što je neko zabranio da se riječima prekopavaju masovne grobnice, kazao je Magazinović.

Poslanik DF-a Dženan Đonlagić kazao je kako je “evidentno i da Dom naroda za dva dana neće biti održan iz razloga što je ono što nije uradila PSBiH, upravo zbog blokade tih istih ljudi, odlučio uraditi visoki predstavnik – ponuditi smiraj porodicama žrtava i preživjelih”.

Adil Osmanović (SDA) smatra da se sjednica ovog doma, gledajući Ustav i Poslovnik o radu Predstavničkog doma, mogla održati jer je imala kvorum za rad i za odlučivanje u prvom krugu glasanja.

– Zaključak Kolegija PSBiH je politički, usmjeren je da ne idemo u pravcu dodatnog usložnjavanja situacije u BiH, da ostavimo prostora razgovorima, dogovorima i da naredna sjednica bude u septembru. I ona će biti održana bez obzira na to da li poslanici, njih 13 iz entiteta RS, došli ili ne, rekao je Osmanović, dodavši da je “zaključak Kolegija po nama dobar”.

Dodao je da niko nikada nije rekao da je jedan narod genocidan.

– Stalno ističemo, a takve su i presude, da odgovaraju pojedinci za ono što je učinjeno u periodu 1992-1995. godina, rekao je Osmanović.

Predsjedavajući Doma naroda PSBiH i lider SDA Bakir Izetbegović (SDA) kazao je da ne treba dolijevati ulje na vatru, već pustiti da se stvari smire.

VIŠAK U SISTEMU

– Visoki predstavnik će ostati, bonske ovlasti će ostati, institucije će ponovo proraditi, što prije, to bolje. Nadam se da ćemo u budućnosti, nakon svih iskustava u proteklim decenijama, biti pametniji, odmjereniji, jedni druge bolje razumjeti, uraditi neke stvari sami, ne čekati da nam se one nameću, postupno napraviti zemlju u kojoj ne treba visoki predstavnik, rekao je Izetbegović.

S druge strane, Marinko Čavara, predsjednik FBiH i dopredsjednik HDZ-a BiH, komentarišući Zakon o zabrani negiranja genocida, rekao je da Inzko nije trebao donositi zakone, da je to trebala uraditi PSBiH.

– Tijekom cijelog mandata Inzko je bio rušilački faktor u BiH. Naš je stav jasan: visoki predstavnik je višak u sustavu BiH. Netko tko odlazi za nekoliko dana da nameće takav zakon, apsolutno nije prihvatljivo. Stvorio je ovim nove tenzije koje nam nisu bile potrebne. Mi se trebamo okrenuti europskim i NATO-integracijama, promijeniti Izborni zakon i time regulirati odnose između konstitutivnih naroda koji su temelj BiH, naglasio je Čavara,piše Oslobodjenje

