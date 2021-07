Miro Lazović, sociolog i političar, komentarisao je izjavu Aleksandra Vulina u kojoj je poručio kako je “zadatak ove generacije političara stvaranje srpskog sveta, odnosno da objedini Srbe gdje god budu živjeli”. Lazović je za N1 kazao da ga od Vulina ništa ne iznenađuje.

“On dugo vremena daje ovakve zapaljive izjave. Njegova izjava jučerašnja može biti u funkciji izbora koji su najavljeni u Srbiji, na neki način, davanje podstreka Aleksandru Vučiću. Međutim, ta izjava budi određene sumnje, ne samo da je neoprezna već je sračunata da ponovo animira srpsku politiku koja je u proteklom periodu proizvela negativne posljedice u regionu”, istaknuo je Lazović za N1.

Podjela Jugoslavije

Kazao je i da ga to podsjeća na onaj period devedesetih godina kada je parola “svi Srbi u jednoj državi”, dominatno vladala prostorom bivše Jugoslavije i to je dovelo do toga da se Jugoslavija podijeli i da proizvede određene ratove.

“Izjave nisu nimalo bezazlene. Srbijanska politika, što je više prizivala “veliku Srbiju”, sve je bila manja. Vučić igra dvostruku igru i pušta te jurišnike da igraju zapaljivu igru, a on se smješka i kao da to nije njegova politika, a jeste. Nadam se da ovaj put , “taj novi srpski svet” kako Vulin zove, da neće imati podršku Srpske pravoslavne crkve, da novi partijarh je puno mudriji od proteklih”, istaknuo je Lazović.

Svađalački tip – Milanović

Komentarisao je i posjetu BiH predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića.

“On je jedan prgav tip, svađalački tip, tip koji vodi svoje političke borbe sa Plenkoviće, svađa se sa predsjednikom parlamenta, sa premijerom… Svugdje gdje dođe ostavlja jedan trag koji nije dobar i u tom kontekstu je bezobrazno što je došao 11. jula u BiH na dan srebreničke tragedije i obišao ona mjesta koja u nekom programu Herceg Bosne trebaju da budu dio trećeg entenita. Ponovo je vrijeđao BiH i institucije BiH. Milanović nije dobronamjeran prema BiH”, kazao je Lazović.

Istaknuo je da ne treba na isti način odgovoarati ali “treba poslati diplomatskim putem i u Brisel i u američku adminsitraciju poruke koje će dovesti do toga da se on ipak urazumi”.

