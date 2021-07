Opasne poruke iz Beograda: Vulin prijeti formiranjem “Srpskog sveta”

Zadatak ove generacije političara jeste stvaranje “srpskog sveta”, odnosno da objedini Srbe gdje god oni budu živjeli, rekao je Aleksandar Vulin na skupu obilježavanja 13. godišnjice Pokreta socijalista, kome je prisustvovao i predsjednik SNS-a i Srbije Aleksandar Vučić.

Dodao je da će to biti moguće ostvariti samo ako Srbija bude uspješna, a da bi je takvu “sačuvali”, mora se “nastaviti politika Aleksandra Vučića”. Vulin je ministar unutrašnjih poslova Srbije I jedan od Vučićevih najbližih političkih partnera i saradnika.

“Narod koji ima iskustvo jasenovačkog genocida, koji ima iskustvo ‘Oluje’ i koji ima iskustvo Martovskog pogroma nema pravo da svoju sudbinu preda drugima u ruke, da o njihovoj djeci odlučuju drugi, da im drugi daju imena, da im drugi određuju u šta će vjerovati, da ih drugi puštaju tamo gdje su im pretke puštali”, rekao je Vulin.

Dodao je da narod “nema pravo da odustane od objedinjavanja i ujedinjavanja, nema pravo da odustane od ‘srpskog sveta'”.

“A da bi ‘srpski svet’ nastao, Srbija mora da bude ekonomski uspješna, dobro vođena da ima vojsku koja je u stanju da sačuva i nju i Srbe gdje god živjeli. Da bi sačuvali takvu Srbiju moramo učiniti sve da se politika Aleksandra Vučića nastavi. Samo to, samo je to pobjeda, samo je to garancija opstanka našeg naroda i ništa drugo”, rekao je prisutnima Vulin.

