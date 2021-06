Kakvo nas vrijeme čeka u narednim danima?

Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni.

Prema prognozi Federalnog hidrometerološkog zavoda početak sedmici biti će sunčan uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu i sjeveru do 26, a dnevna će ponovo biti od 32 do 38 stepeni.

U utorak 29. juni, očekuje nas još jedan sunčan dan uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 19 do 25, na jugu i sjeveru zemlje do 27, a dnevna 33 do 39 °C.

Posljednjeg dana mjeseca juna će biti izrazito visoka temperatura. Za srijedu, 30. juni, meterolozi prognoziraju sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 19 do 25, na jugu do 27, a dnevna 32 do 38 stepeni.

Čuveni meterološki servis AccuWeather izdao je narandžasti meteoalarm za područje BiH, zbog visokih temperatura koje će prelaziti preko 35 stepeni.

Facebook komentari