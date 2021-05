“Zvijer” prelazi na struju? Američki predsjednik razmišlja o novom službenom vozilu

– To je sigurno nešto o čemu je predsjednik govorio. To je zaista jedan od njegovih ciljeva – rekla je Psaki. Naglasila je da se razmišlja o elektrifikaciji predsjedničkog automobila, Zvijeri ili The Beasta, koji je sada dizelaš.

Konstruisanje električnog predsjedničkog automobila biće veliki izazov, piše Revija HAK. Limuzina je najteže oklopljeni putnički automobil na svijetu. To mu podiže masu na više od osam tona. Da bi dobio dovoljan električni domet, predsjednički automobil bi trebalo da ima ogroman paket baterija – ako se i pronađe dovoljno prostora za ugradnju. Inače, Zvijer je nastala na podvozju pick-upa, a za proizvodnju je zadužen General Motors.

Bajden je nekoliko puta rekao da na području električnih vozila želi pobijediti u konkurenciji s Kinom. Uznemiren je što se 80 posto proizvodnih kapaciteta baterija sada nalazi u Kini. Ekspanzija električnih automobila je dio njegove privredno-energetske strategije.

