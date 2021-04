Ako koristite mobitel u vožnji ne gledate cestu 5 sekundi, a to izgleda ovako

Prema podacima Američke agencije za sigurnost u prometu (NHTSA – National Highway Traffic Safety Administration), potrebno je prosječno 4.6 sekundi da bi vozač provjerio poruku na mobitelu. A upravo toliko traje i iznenađenje koje je Lexus priuštio vozačima.

Lexus im je priredio pravi šok. Naime, Lexus NX je dobio elektrokromatski vjetrobran, a onda je bez ikakve najave u vožnji odlučio u potpunosti zatamniti staklo i vozača učiniti praktički slijepim. I to na tačno 4.6 sekundi kako bi praktično osjetio koliko dugo traje to posezanje za telefonom. Voze li brzinom od 88 km/h to znači da će u tih pet sekundi prijeći čak 113 m.

Nakon ovog videa definitivno ćete se zamisliti i vjerujemo, dobro promisliti kad budete idući put u vožnji posegnuli za mobitelom kako bi pročitali poruku, piše “Index“.

