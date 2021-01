Stručnjak objasnio zašto ne biste smjeli zagrijavati auto prije početka vožnje

“Zagrijavanje motora prije pokretanja može produžiti razdoblje zagrijavanja, umjesto da pomogne” objasnio je.

Mnogi ljudi vjeruju da biste svoj automobil trebali ostaviti upaljenim kako bi se zagrijao do radne temperature, ali to ima veze s karburatorom, uređajem koji miješa zrak i gorivo. U prošlosti je automobilima s karburatorom trebalo nekoliko minuta rada kako bi postigli željenu radnu temperaturu i nesmetano vozili, no mnogi ih automobili više nemaju, izvještava Kent Live.

Štetne posljedice

Većina motora modernih automobila sadrži gorivo, što znači da nema potrebe da auto zagrijavate na staromodni način. Motor će se sam zagrijati tokom vožnje, bez prethodne pripreme.

Preranim zagrijavanjem automobila možete napraviti štetu na motoru i dovesti do razrjeđivanja motornog ulja i povećati istrošenost.

Zato, umjesto da zagrijavate automobil deset minuta prije početka vožnje, radije pretrpite nekoliko hladnih minuta dok se auto ne zagrije u vožnji, kako biste smanjili rizik od potencijalnog oštećenja.

