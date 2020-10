Zaljubljenik u automobile Mirzet Halilović, vozi “Fiću” iz 1961.: U Berlinu osvojio prvu nagradu za restauraciju

Mirzet Halilović je stratsveni zaljubljenik u automobile, koji posljednjih petnaestak godina restaurira raritetne primjerke četverotočkaša.

U njegovom je posjedu popularni “Fićo”, koji je proizveden 1961. godine, a kojeg Halilović s ponosom registruje i vozi.

I na razgovor sa ekipom Anadolu Agency (AA) je došao sa “Fićom“, a prethodno je s njim odvezao majku u kupovinu.



“Ovog fiću kupio sam u Sarajevu prije 12 ili 13 godina od jednog doktora Ljubovića. I mene je privuklo što ovaj fićo ima vrata na kontra mjestu. Fićo je 1961. godište i najstariji je primjerak u Bosni i Hercegovini. I onda sam pristupio restauraciji koja je trajala nekoliko godina“, kaže Halilović u razgovoru za Anadolu Agency.

Njegova volja i entuzijazam plijeni na svakom koraku. Poznat je i kao maratonac, ali i čovjek koji se odaziva raznim društveno-korisnim aktivnostima. Kada je riječ o njegovom “Fići“ iz 1961. godine ističe kako je u Berlinu dobio prvu nagradu za restauraciju, a da je išao na takmičenja u Beograd, Zagreb, Dubrovnik…

Pored “Fiće“ Halilović restaurira i WV kombije.



“Ovo je primjerak VW kombija T2a. Oni su išli od 1967. godine i karakteristika ovog primjerka je što on ima drvene stranice. Ovo je jedina serija što je VW radio sa drvenim stranicama. Ja sam sa ovim kombijem učestvovao na VW festu u Sarajevu, prije nekih mjesec dana, i osvojio sam prvu nagradu za restauraciju“, ističe Halilović.

Restaurirani kombi procijenjuju da vrijedi do 15.000 eura. No, nema pravu računicu koliko je sredstava uložili u njegovu obnovu. Kombi može razviti brzinu i do 120 kilometara na sat. Ima četiri brzine i vazdušno hlađenje motora…



“Sve je više ljudi u posljednje vrijeme koji pristupaju restauraciji ovih automobila, pogotovo marke fićo. Malo ih ima sa kontra vratima u BiH, možda još jedan primjerak. U Hrvatskoj isto tako par komada, u Srbiji… Ali, kupuju ljudi ove standardne fiće. U mojoj kolekciji nalazi se još 45 ovih fića i svi su oni sređeni. Ja radim restauraciju u zadnje vrijeme VW kombija“, zaključuje Halilović.



Restauracija raritetnih primjeraka četverotočkaša nije moguća bez velike ljubavi prema poslu. U posao je uključeno dvadesetak ljudi i svako na svoj način vraća stari sjaj automobilima. Mora se odvrnuti svaki šaraf, dio i sklopiti u jednu fascinantnu cjelinu.

Facebook komentari