Rotiranje guma – produžite im životni vijek

Dakle, svi znamo da se četiri gume ne troše jednako i vjerovatno se pitate koliko često im treba mijenjati mjesta, pa reći ćemo da svaki proizvođač ima svoju filozofiju.

Na primer, iz Goodyear kompanije ističu da to treba raditi na 7.000 kilometara, Bridgestone propisuje da se gume rotiraju na 5.000 do 7.000 km, a Michelin na 7.000 do najviše 10.000 pređenih kilometara.

Ako imate vozilo s pogonom na sva četiri točka, najbolje je zadnje gume prebaciti napred, a prednje staviti na njihovo mesto. Neka prednja leva bude zadnja desna, a prednja desna zadnja leva.

Ukoliko imate vozili sa prednjim pogonom, savet je X – Dakle, mesta menjaju prednja leva i zadnja desna, odnosno prednja desna i zadnja leva. Prednje gume su generalno više opterećene, jer su kod većine automobila ujedno i pogonske, a zadužene su i za upravljanje vozilom.

Stoga su na prednjim pneumaticima vidljiviji znakovi korišćenja, nego što je to slučaj sa zadnjim gumama, na koje utiče jedino kočenje.Ž

Ukoliko imate auto sa zadnjim pogonom, preporuka je da se prednje prebace pozadi i da se zamene strane, a kada zadnje pređu napred potrbeno je da leva ostane leva, a desna bude desna, prenosi b92.

