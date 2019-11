Da li je moguće utvrditi tačnu kilometražu polovnjaka?

Što je automobil stariji i što je promjenio više vlasnika, ta vjerovatnoća značajno raste.

Ključni faktor u ovome je naravno kilometraža automobila koja se skoro pa po pravilu smanjuje, piše b92.

Ovim vidom prevare se ne služe samo profesionalci, već često i obični, inače pristojni prodavci.

To im omogućava da značajno povećaju cijenu automobila jer je razlika u vrijednosti vozila koje je prešlo 150.000 kilometara nekoliko hiljada eura veća od istog sa kilometražom od 250.000-300.000 kilometara.

Jednostavno, na određenom broju kilometara koji često obuhvata magičnu cifru od 200.000 zbog istrošenosti kreću da otkazuju određene komponente vozila i to one čija je zamjena najskuplja.

Stručnjaci tvrde da broj automobila sa promenjenom kilometražom obuhvata više od 30% odsto tržišta polovnjaka. U praksi je to znatno više, bar na našem podneblju.

Iako nikad nije moguće sa stoprocentnom sigurnošću utvrditi tačnu kilometražu vozila, postoji nekoliko koraka koji će vam omogućiti da dobijete bar približnu vrijednost, što vam može pomoći da se bolje uvjerite u stanje vozila i spustite mu cenu.

Prije svega, potrebno je detaljno provjeriti servisnu knjigu vozila, u kojoj je bar do određenog trenutka vođena evidencija kilometraže i popravki.

To vam može dati ideju koliko je vozilo prelazilo godišnje u proseku pa da dođete do neke prosječne vrijednosti to trenutka u kojem ga vi kupujete.

Osim toga, preporučuje se da odvezete automobil u servis koji posjeduje opremu za kompletnu dijagnostiku automobila, koja može ukazati i na određene defekte njegovih komponenti.

Što je novije godiše vozila, to ćete moći da dobijete tačniju informaciju o pređenoj kilometraži, čak i kada je manipulisano brojčanikom.

Ponavljamo, ništa vam ovo neće donijeti tačan broj pređenih kilometara, ali će vam bar dati mnogo jasniju sliku koliko je vozilo prešlo i koliko se to (ne)poklapa sa onim što stoji na satu.

