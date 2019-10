Znate li tačno šta koja oznaka na automobilu znači?

To su oznake koje proizvođači automobila koriste bez univerzalnih pravila, piše “Index“.

To su marketinške oznake koje proizvođači daju svojim modelima na osnovi procjene šta će najviše privući kupce. Ne postoje nikakvi standardi određene marke, određenog modela ili generacije. Oni nas navode da mislimo da postoje neka pravila, ali u stvari ne postoje.

Ako u oznaci postoji slovo D, onda je sigurno riječ o dizelašu?

Ne obavezno, iako je to uglavnom slučaj. Neki od izuzetaka su Mitsubishi (GDI), Nissan (DIG-T) i Mazda (DISI).

Šta znači legendarna oznaka TDI?

Sigurno “Turbo Diesel Injection”, Ili možda “Turbocharged Direct Injection”. Šta bi onda trebalo da znači SDI?

SDI znači “Suction Diesel Injection”, odnosno radi se o akronimu za “Saugdiesel Direkt Einspritzung”. U grubom prevodu, “atmosferski s direktnim ubrizgavanjem”.

Šta onda TDI konkretno označava?

A još kad u priču ubacimo npr. Dodge Caliber koji koristi 2.0 TDI motor, ali pod oznakom 2.0 CRD. Pa onda Jeep Patriot 2.0 CRD s istim VW-ovim motorom, a tu je i Patriot 2.2 CRD s Mercedesovim motorom, koji Mercedes u svojim modelima označava kao CDI…

Može se ovako posmatrati: CRD – Common Rail Diesel. Ovu oznaku koriste sva vozila Chrysler grupacije (Dodge, Jeep, Chrysler), bez obzira na to čiji motor koriste, a već znamo da su koristili i VW-ove i Mercedesove motore.

Međutim, imamo Mercedes koji uzme motor firme Renault i zalijepi CDI oznaku na zadnji dio auta, a sa druge strane svoj dizel motor da drugom proizvođaču koji stavi svoju oznaku po želji.

JTD – Fiatova oznaka za prvu generaciju dizelaša s “Common Rail” sistemom. To je akronim od “Jet Turbo Diesel”. Ova porodica motora dolazi s četiri i pet cilindara uz dva ili četiri ventila po cilindru. Osim vozila iz Fiat grupacije (plus Alfa Romeo i Lancia), koriste ih i automobili drugih marki, ali pod drugim oznakama. Tu su i MultiJet motori koji predstavljaju drugu generaciju. Kada se MultiJet ugradi u Alfu, on postaje JTDm, u Opelu se pretvara u CDTi, Saab s ovim motorom nosi oznaku TiD ili TTID, a Suzuki ga u svojim vozilima naziva DDiS.

Kada je Opel u pitanju, oznaka CDTi je tu bez obzira na to ko je konstruisao ili ko proizvodi motor – Fiat, Isuzu, Ford/Peugeot/Citroen, VM Motori…

A sada, kada su Francuzi (PSA Peugeot Citroen, tj. od 2016. “PSA Group” na engleskom) preuzeli Opel, koristiće vjerovatno samo njihove dizel motore.

Slovo “T” ukazuje na to da motor ima turbo punjač?

Ne obavezno. BMW svoje dizelaše označava jednostavno dodavanjem slova “d” – bez obzira na to imaju li jedan, dva ili tri turbo punjača. Isto važi i za benzince – slovo “i” nam ne govori koliko turbo punjača ima.

Tu je i Audi koji ima benzince i s turbo punjačem i s kompresorom, ali svi nose oznaku TFSI (ili TSI).

A slavni Twin Spark ili TS (Alfa Romeo)?

To znači da motor ima dvije svjećice po cilindru – jednu glavnu i jednu pomoćnu s ciljem da se postigne mirniji rad u leru. Kad smo već kod Alfe, tu je i benzinski JTS (“Jet Thrust Stoichiometric”) s direktnim ubrizgavanjem goriva. U 99 posto drugih slučajeva slovo T u oznaci ukazuje na to da motor ima turbo punjač (ili kompresor ili kombinaciju turbo punjača i kompresora u određenim slučajevima).

Ford i grupacija PSA Peugeot Citroen ostvarili su ozbiljnu saradnju na razvoju dizel motora raznih kubikaža.

Na primjer, ovi motori ugrađivani su u Fordove pod oznakom TDCi, u Peugeot i Citroen modele pod oznakom HDi, kao i u vozila marke Mazda, Volvo, Toyota, Jaguar, Land Rover i Mini, od kojih svaki ima svoju oznaku.

