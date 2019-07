Hiljade potpuno novih automobila idu ravno u smeće

Advertisements

Kako javlja portal Carbuzz, opozvano je 2107 potpuno novih Outback SUV-a i Legacy Sedana na kojima su pronađene ozbiljne greške.

Kvarovi su nastali zbog nepravilnog zavarivanja na nosivoj konstrukciji, što može loše utjecati na strukturnu stabilnost vozila. Opasnost leži u tome što nepravilni zavari mogu smanjiti čvrstoću konstrukcije, što pak dovodi do smanjene apsorpcije energije prilikom (s)udara i izazivanja ozljeda u slučaju nesreće, piše Index.

Iz perspektive vlasnika ovo je zastrašujuće jer to znači da se Legacy ili Outback u slučaju sudara neće ponašati onako kako bi se očekivalo prema profesionalnim standardima. Iz perspektive Subarua, to je prava noćna mora, jer komponentu automobila na kojoj je pronađen kvar nije moguće zamijeniti. To znači da će Subaru morati ili kupcima u zamjenu dati novo vozilo ili im vratiti punu cijenu za kupljeno.

To znači da će preko 2000 Legacy i Outback modela proizvedenih ove godine završiti na deponiju jer ne postoji način da ih se legalno proda bez nevjerojatno velikih troškova popravaka.

Advertisements

loading...

Facebook komentari