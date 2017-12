Saobraćajni stručnjak otkriva šta učiniti kad vam ujutro zbog hladnoće zapne mjenjač

Kod mnogih novih automobila, teško je ubaciti u “rikverc” i kad je motor zagrijan. To je posljedica kompliciranog mehanizma za šaltanje, sa sajlama. Stepene prijenosa mijenjajte odmjereno, ni prebrzo, niti presporo. A u konkretnom slučaju, pri paljenju hladnog motora i pokretanja automobila postupite na sljedeći način:

Kad upalite hladan motor, u 10-20 sekundi koliko je dovoljno pričekati do polaska, pritisnite kvačilo do dna, pa lagano gurnite ručicu mjenjača u treću brzinu, pa povucite u četvrtu, pa ponovno gurnite u treću i povucite u četvrtu. U trećem koraku, nastavljajući držati kvačilo do kraja, ručicu mjenjača ubacite u rikverc. Ne bi trebala zapinjati – savjetuje saobraćajni stručnjak Željko Marušić za “Autoportal“.

