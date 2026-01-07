Kako pravilno voziti po snijegu i ledu?

Iako smo o ovoj temi pisali u više navrata, broj saobraćajnih nezgoda prethodnih dana, kao i broj automobila koji su ostali “zaglavljeni” negdje na putu govori u prilog tome da itekako ima smisla podsjećati na to kako se vozi po lošim vremenskim prilikama.

Dodatna motivacija za pisanje ovih savjeta portalu “Polovniautomobili” bila je i anketa koju je Nissan interno uradio među vlasnicima svojih vozila u Engleskoj, Francuskoj, Nemačkoj i Španiji, a koja pokazuje da neka pravila zimske vožnje za koje su mislili da ih svi znaju zapravo i nisu toliko poznata.

Dobra vidljivost je ključna

Za početak, anketa je pokazala da većina vozača koje je Nissan anketirao, (njih čak 52 odsto) ne čeka da se vjetrobran odledi ili odmagli, već nestrpljivo odmah kreće na put. Dobra vidljivost ključna je u lošim vremenskim prilikama. Osim vaše vidljivosti, bitno je i biti viđen zato obavezno od snijega i leda očistite farove i dnevna svjetla.

Vlasnici automobila sa uređajem za automatsko uključivanje farova ne bi trebalo da se previše uzdaju u senzore, jer se prečesto dešava da po magli i izmaglici svjetla ostanu ugašena. Zato je bolje zimi ručno paliti i gasiti farove, zapravo po lošem vremenu držati farove upaljene.

Kako krenuti

Čak i kada su vjetrobrani i farovi čisti, vozači često imaju problem da vozilo pokrenu i izađu sa parking mjesta. Pomenuta anketa je pokazala da se čak 68 odsto vozača izjasnilo da nisu sigurni kako bezbjedno krenuti i voziti u zimskim uslovima, kada je automobil u dubokom snijegu. Najčešća greška je dati preveliki gas i tada umjesto da krene automobil stoji na mjestu, a točkovi bespomoćno počnu da šlajfuju. Savjetujemo da isprobate ovaj trik. Umjesto u prvi, ručicu mjenjača prebacite u drugi stepen prenosa i polako otpuštajte kvačilo. Broj obrtaja je sada niži a samim tim i šansa da se zaglavite manja i automobil lakše kreće sa mjesta. Ovo funkcioniše i kod automatskih mjenjača, kod njih obično postoji poseban zimski mod vožnje kao poseban stepen prenosa ili taster u blizini mjenjača. Svakako provjerite u uputstvu kako se on aktivira.

Metoda klackalice

U težim slučajevima, kada ste zaglavljeni u dubokom snijegu možete primijeniti metodu “klackalice”. Dajući i otpuštajući gas krećite se polako napred-nazad, a kada osjetite da vozilo ima dovoljno inercije da pređe preko nagomilanog snijega, dodajte malo više gasa. Jednom kada izađete iz nanosa nastavite kretanje sve dok ne stignete do očišćene površine puta. Savjet je i da elektronsku kontrolu proklizavanja ili ESP privremeno isključite prilikom izvlačenja iz snijega. Ovi sistemi “guše” motor ili koče pogonske točkove koji proklizavaju, te vas direktno sprečavaju da se izvučete.

Led i crni led

Prethodnih dana imali smo situaciju koja se je možda i najopasnije za vozače. U većem dijelu zemlje pale su velike količine snijega, a onda je uslijedila ledena kiša. “Idealna situacija” za stvaranje leda na kolovozu. Na putu pokrivenom ledom možete da izgubite kontrolu i pri veoma malim brzinama. Ovo se posebno odnosi na takozvani crni led koji je posebno opasan. Vodite računa da je zaustavni put na kolovozu prekrivenom ledom znatno duži od uobičajenog. Od anketiranih vozača, blizu polovine je smatralo da zaustavni put pet puta duži na ledu, a zapravo stručnjaci govore da je on duplo duži od toga, čak 10 puta. Za zimsku vožnju posebno je podmukao takozvani crni led. On se, kada temperatura padne ispod nule, formira preko kolovoza i zapravo je bezbojan što ga čini idealno kamufliranim jer se kroz njega providi crni asfalt (otud i naziv). Formira se najčešće rano ujutro i kasno uveče na područjima gdje sunce ne dopire – nadstrešnice, mjesta gdje su pored puta guste krošnje, a veoma često i na mostovima. Teško ga je primijetiti i zato vodite računa o ponašanju vozila, kada prelazite preko crnog leda osjetićete da vam je otpor upravljača značajno smanjen, a i buka od okretanja točkova biće umanjena.

U takvim situacijama budite veoma oprezni, svaki nagli pokret upravljača ili naglo dodavanje gasa dovešće do potpunog gubitka kontrole nad vozilom. Umjesto toga, lagano smanjite brzinu i izbjegavajte nagle pokrete upravljača. Čak i ako primijetite da vozilo klizi u stranu, reagujte laganom korekcijom pravca kako bi ste vratili automobil u željeni smjer. Vodite računa da pri promjeni stepena prenosa lagano otpuštate kvačilo, jer na taj način smanjujete mogućnost proklizavanja, prenose “Polovniautomobili”. prenosi Novi.

