‘Kina bi mogla ugasiti cijelu američku autoindustriju‘

Predsjednik uprave Forda, Jim Farley, posljednjih mjeseci sve češće upozorava da bi kineski proizvođači električnih automobila mogli “izbrisati” američku autoindustriju s globalne karte ako se ne dogodi radikalna promjena. Njegove su izjave odjeknule kao ozbiljno upozorenje, ne samo Fordu, već i cijelom Detroitu. Dok su prije četrdesetak godina Japanci izazvali paniku ulaskom na američko tržište s kvalitetnim i štedljivim automobilima, Farley smatra da je današnji kineski izazov “isto to, ali na steroidima”.

Kinezi, kaže, već sada imaju dovoljno proizvodnih kapaciteta da zadovolje potrebe čitavog sjevernoameričkog tržišta, a njihova tehnološka prednost, posebno u elektrifikaciji i softverskim rješenjima, iz dana u dan postaje očitija. “Oni imaju daleko napredniju tehnologiju u vozilima. U automobilima Huawei i Xiaomija sve je povezano, čim uđete automobil prepoznaje vaš digitalni život”, izjavio je Farley u razgovoru za Business Insider.

Fordov šef ne skriva divljenje prema nekima od tih modela. U jednom je razdoblju osobno vozio Xiaomi SU7, električnu limuzinu koja je u Kini postala simbol nove generacije “pametnih automobila”. Njegova zabrinutost nije retorička. Farley otvoreno tvrdi da, ako američki proizvođači ne pronađu način kako konkurirati Kini u tehnologiji, učinkovitosti i cijeni, “Ford možda neće imati budućnost”.

Situacija na američkom tržištu zasad još pruža zaštitu domaćim markama. Kineski električni automobili trenutačno su zabranjeni za prodaju u SAD-u, a visoki uvozni nameti i ograničenja za korištenje kineskih elektroničkih komponenti služe kao privremeni štit. No Farley upozorava da ta zaštita ne može trajati zauvijek. Ford, kao globalni proizvođač, suočava se s kineskom konkurencijom u Europi, Aziji i Južnoj Americi, gdje više nema geografske barijere ni političke zaštite.

“Natječemo se u globalnom ringu, i ako izgubimo ovu borbu, nećemo imati budućnost. Kina je danas gorila od 300 kilograma u industriji električnih automobila i vrijeme je da to priznamo”, zaključuje Farley.

