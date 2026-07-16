BMW povlači više od 740.000 automobila zbog opasnosti od požara

Kako navodi njemački Savezni ured za motorna vozila (KBA), opoziv obuhvaća ukupno 744.234 vozila, od čega se oko 42.300 nalazi u Njemačkoj.

Koji su modeli obuhvaćeni? Opoziv se odnosi na pojedine primjerke modela:

– BMW serije 2, 3, 4, 5, 6 i 7 – BMW X3, X4, X5, X6 i X7 – BMW Z4 – električni BMW i3.

Obuhvaćeni su automobili proizvedeni između 31. jula 2020. i 26. februara 2026. godine.

U čemu je problem?

Prema informacijama KBA-a, uzrok opoziva je mogući kvar na releju elektropokretača motora.

Zbog trošenja materijala tokom vremena mogu nastati naslage koje povećavaju električni otpor unutar releja. U najgorem slučaju to može dovesti do kratkog spoja, pregrijavanja komponente i povećanog rizika od požara.

BMW će zbog toga na svim pogođenim vozilima besplatno zamijeniti elektropokretač motora.

Za sada nema prijavljenih šteta

Njemački regulator navodi da zasad nisu zabilježene materijalne štete niti povrede povezane s ovim kvarom. Opoziv se vodi pod referentnim brojem KBA 16790R, prenosi tportal.hr.

BMW će vlasnike pogođenih vozila obavijestiti službenim putem. Prema podacima ADAC-a, broj opoziva vozila posljednjih godina snažno raste.

Samo tokom 2025. godine u Njemačkoj je pokrenuto čak 532 opoziva, gotovo tri puta više nego 2010. godine. Istodobno je tokom 2024. opozivima bilo obuhvaćeno 2,84 miliona automobila, što je gotovo 50 posto više nego godinu ranije.

Stručnjaci objašnjavaju da moderni automobili postaju sve složeniji zbog velikog broja elektroničkih sistema i softvera, a proizvođači danas mnogo brže reaguju na potencijalne sigurnosne probleme nego prije nekoliko godina.

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